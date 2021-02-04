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В Казани построят военный госпиталь

В Казани построят военный госпиталь

4 февраля 2021, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

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Минобороны России возведет в столице Татарстана новый военный госпиталь на 150 койко-мест, сообщает военное ведомство в четверг.

"К настоящему времени проектными организациями Минобороны уже подготовлены эскизы и проектные решения нового госпиталя. Спланировано поэтапное строительство главного корпуса с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционного корпуса, а также объектов обеспечивающей инфраструктуры. Общая площадь застройки составит более 12,5 тысяч квадратных метров", - сказано в релизе.

Новое лечебное учреждение в Казани позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь действующим военным, их родственникам, военным пенсионерам, а также гражданскому населению республики.

Сегодня по поручению министра рабочая группа специалистов военно-строительного комплекса под руководством замминистра Тимура Иванова посетила будущую площадку строительства.

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Источник: РИА Новости

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