Воронежский центр ракетного двигателестроения, образованный путем объединения Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) с Воронежским механическим заводом (ВМЗ), направит 750 млн рублей на техническое переоснащение для увеличения объема выпуска гражданской продукции. Об этом в четверг сообщил в ходе онлайн пресс-конференции руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков.

"Предприятие космической сферы - КБХА - реализует очень крупный проект по модернизации производства. Они переоборудовали одно из своих помещений, общий объем проекта - 750 млн рублей на закупку оборудования. И готовятся начать выпуск нефтегазового оборудования для российских добывающих компаний", - сказал Десятириков.

Воронежский центр ракетного двигателестроения в 2020 году начал техническое переоснащение для увеличения объема выпуска гражданской продукции, на предприятие закупили металлорежущее, испытательное и сварочное оборудование, провели реконструкцию производственных площадей.

Воронежский центр ракетного двигателестроения образован 1 ноября 2019 года путем слияния КБХА и ВМЗ, в нем изготавливают двигатели для ракет-носителей "Союз", "Союз-2-1б", "Союз-2.1в", "Протон-М", "Ангара", а также ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию кислородно-метановых, электроракетных двигателей, а также кислородно-керосиновых двигателей для перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

Создание Воронежского центра ракетного двигателестроения на базе ВМЗ и КБХА планируется завершить до 2027 года.