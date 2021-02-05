Долгожданное приглашение на CABEX-2021!

16-18 марта 2021, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, павильон №8, зал №2, стенд № B123.

Компания COMPOLY® примет участие в Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2021 которая состоится в период с 16-18 марта 2021 на территории ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

После длительного перерыва в выставочной деятельности, крупнейшая выставка кабельно-проводниковой продукции в России возобновляет свою деятельность с одним единственным изменением-место проведение. На этот раз выставка пройдет в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, где компания COMPOLY® представит текущий ассортимент выпускаемой продукции, а также новинки в сфере термопластичных компаундов, безгалогенных материалов, добавок и красителей. Не упустите возможность посетить ключевое событие кабельной индустрии.

Приглашаем посетить стенд компании COMPOLY® № B123 в павильоне №8, зал №2.

Будем рады видеть Вас!

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