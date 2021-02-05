Расхитители срезали более 220 кг металлического уголка с основания опоры высоковольтной ЛЭП в районе г. Горячий Ключ. Злоумышленники создали угрозу функционированию энергообъекта и подвергли опасности жизни окружающих людей. Благодаря оперативным действиям энергетиков компании «Россети Кубань», угроза для функционирования линии электропередачи была устранена.

Воздушная линия электропередачи 35 кВ «Мартанская – Понежукай» общей протяженностью около 19 км является транзитной и участвует в электроснабжении ряда потребителей Горячеключевского района Краснодарского края и Теучежского района Республики Адыгея. В числе потребителей десятки социально значимых объектов – школы и детские сады, объекты ЖКХ и здравоохранения.

Благодаря оперативным действиям энергетиков компании «Россети Кубань», угроза для функционирования линии электропередачи устранена, специалисты восстановили надёжность опоры. В настоящее время энергетики совместно с правоохранительными органами проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному нарушению.

В 2020 году правоохранительными органами в зоне ответственности Краснодарских электросетей зафиксировано шесть фактов хищения энергооборудования в Краснодаре, Северском, Динском районах края и Тахтамукайском районе Республики Адыгея. Во всех случаях поврежденные энергообъекты и нарушенное электроснабжение потребителей были оперативно восстановлены. По всем фактам проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

«Россети Кубань» напоминает, что незаконное проникновение на энергообъекты и хищение энергооборудования могут стать причиной сбоев в электроснабжении населенных пунктов и социально значимых объектов. Кроме того, противоправные действия подвергают опасности жизнь и здоровье как самих нарушителей, так и окружающих людей. Хищение энергооборудования является уголовно наказуемым деянием.

Статья 158 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Энергетики призывают всех, кому становится известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования на объектах электросетевого комплекса, незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы или по телефону единой горячей линии «Россети Кубань» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).