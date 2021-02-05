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Филиал "Россети Центр Тверьэнерго" выполняет работы по техническому перевооружению подстанции 35/10 кВ "РМК"

Филиал Россети Центр Тверьэнерго выполняет работы по техническому перевооружению подстанции 35/10 кВ РМК

5 февраля 2021, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ТВЕРЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

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В филиале «Россети Центр Тверьэнерго» реализуется этап строительно-монтажных работ по проекту технического перевооружения подстанции (ПС) 35/10 кВ «РМК». Мероприятия осуществляются в рамках выполнения инвестиционной программы Тверьэнерго с целью повышения надежности электроэнергетической инфраструктуры города Ржев.

Необходимость технического перевооружения ПС «РМК» связана с высоким уровнем износа энергооборудования, что обусловлено его длительной эксплуатацией, повышением требований к надежности системы оперативного тока подстанции и большим количеством социально значимых объектов, которые обеспечиваются электроэнергией от данного центра питания.

Проект технического перевооружения включает замену аккумуляторной батареи системы оперативного тока и монтаж новых щитов постоянного тока.

Аккумуляторная батарея обеспечивает непрерывное питание вторичных цепей защиты и автоматики подстанции, независимо от общего состояния основной сети. Реализация всех указанных мероприятий гарантирует надежное питание вторичных цепей, повысит работоспособность устройств управления, автоматики, сигнализации и релейной защиты при аварийных режимах работы сети.

Подстанция «РМК» осуществляет электроснабжение водозабора «Ржев-1», ряда котельных, больниц, а также других потребителей города Ржев Тверской области. Реализация проекта технического перевооружения питающего центра обеспечит снижение аварийности и повысит надежность электроснабжения социально значимых объектов и жителей районного центра.

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Источник: Россети Центр

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