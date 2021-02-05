Калининская АЭС получила сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Подтверждающий документ выдан транснациональным холдингом DQS Holding GmbH по результатам аудита, прошедшего на атомных станциях Концерна «Росэнергоатом» в ноябре 2020 года.

Оценка соответствия проводилась по таким основным направлениям деятельности как производство электрической и тепловой энергии, обращение с ядерным топливом, техническое обслуживание и ремонт, управление персоналом и другие.

В проверяемых областях не только не выявлено несоответствий, но и отмечено 19 сильных сторон. В их числе: адаптивность системы управления организацией к изменяющимся условиям, применение принципа процессного подхода к выполнению работы, оценка удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон при прогнозировании и продаже электроэнергии на оптовом рынке. Высокую оценку получила деятельность предприятия по управлению ключевыми рисками, а также активная лидерская позиция директора КАЭС в области качества.