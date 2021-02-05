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Объявлены торги на строительство участка Северного обхода Калининграда

Объявлены торги на строительство участка Северного обхода Калининграда

5 февраля 2021, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: dorinfo.ru

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Для строительства участках дороги с развязкой в рамках второго этапа реконструкции Северного обхода Калининграда (вторая очередь Приморского кольца) ищут подрядчика. Начальная стоимость работ составляет 6,9 млрд рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Электронный аукцион объявлен на выполнения работ по второму подэтапу второго этапа строительства дороги от развязки на Зеленоградск до развязки на Балтийск. Согласно документации, здесь необходимо выполнить земляные работы основного хода, устроить дорожную одежду основного хода и съездов, водоотвод с проезжей части, построить развязку на пересечении с Советским проспектом, выполнить дорожные работы на местных проездах и транспортных узлах и другие мероприятия. В рамках второго подэтапа предусмотрено переустройство контактной сети троллейбуса, обустройство дороги на период строительства, устройство автоматизированной системы управления дорожным движением и кабельной канализации связи АСУДД.

Срок завершения всех работ на объекте - 31 декабря 2025 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 февраля, победителя планируют определить в тот же день.

Напомним, в рамках второго этапа реконструкции Северного обхода Калининграда планируется построить трассу общей протяженностью 12,2 км от развязки на Зеленоградск до развязки на Балтийск включительно. Разработку проектной документации по объекту завершили в 2019 году.

Добавим, реконструкция Северного обхода Калининграда является второй очередью строительства Приморского кольца. В целом формирование маршрута в районе Приморской рекреационной зоны включает в себя 11 очередей. Подробнее об этом читайте в материале портала «ДорИнфо»: «Одиннадцать очередей Приморского кольца в Калининградской области». 

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Источник: dorinfo.ru

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