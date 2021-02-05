Первый мотель и зону отдыха планируется построить в окрестностях Плевка на Чукотке, на участке, взятом по программе "Дальневосточный гектар", сообщили в пятницу в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике (АРЧК).

"Житель Москвы <…> взял землю по программе "Дальневосточный гектар" неподалеку от Певека и планирует открыть мотель и кафе на трассе, соединяющей Певек с Билибино", - говорится в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на инициатора строительства отметили, что на данный момент таких проектов в окрестностях Певека нет, мотель, кафе и зона отдыха будут востребованы водителями, а расположение площадки на трассе рядом с городом позволит привлекать и жителей города. Кроме того, в перспективе владелец "дальневосточного гектара" планирует использовать площадку как туристическую базу, откуда будут начинаться маршруты для любителей полярного туризма.

На сегодняшний день согласование для обустройства съезда с дороги уже получено. Летом этого года планируется возвести здание мотеля, а к концу года - принять первых постояльцев.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что Дальний Восток обладает самым большим "потенциалом для взрывного роста туризма".

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли. По данным АРЧК, граждане оценили возможности программы "Дальневосточный гектар" для реализации инициатив в сфере туризма - на сегодняшний день 7% получателей земельных участков выбрали эти виды деятельности. За время действия программы земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в ДФО взяли около 89 тысяч человек.