«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начала основной этап комплексной реконструкции двухцепной воздушной линии 220 кВ «Липецкая – Казинка» протяженностью свыше 19 км. Будут полностью заменены все конструкции и оборудование – опоры, фундаменты, провода, грозозащитный трос. Стоимость работ составляет более 710 млн рублей. Проект позволит выдать дополнительно 239 МВт мощности резидентам особой экономической зоны «Липецк»



В настоящее время рядом с действующим энерготранзитом идет строительство новой ЛЭП с установкой 89 металлических решетчатых опор. Для увеличения пропускной способности будет смонтирован провод большего сечения (АС-500 вместо применявшегося ранее АС-300), для защиты от грозовых перенапряжений и обеспечения инфраструктурных объектов цифровой связью – грозотрос со встроенным волоконно-оптическим кабелем.



Монтаж проводов и грозотросов планируется выполнять методом «под тяжением» сразу на установленные опоры (без раскатки по земле) с использованием программируемых натяжных машин. Это минимизирует риск повреждений провода и сокращает потери электроэнергии при передаче и радиопомехи.



Также в рамках проекта будут проведены работы на трех узловых объектах магистральных электрических сетей. На подстанции 500 кВ «Липецкая» планируется модернизация автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, монтаж микропроцессорных комплексов релейной защиты. На подстанции 220 кВ «Металлургическая» будет установлено девять измерительных трансформаторов тока и напряжения, на подстанции 220 кВ «Северная» – заменена автоматика ограничения перегрузки оборудования.



Завершить проект полностью планируется в 2021 году. Объем мощности, выдаваемой ОЭЗ «Липецк», вырастет с 28 до 267 МВт.



По оценке Ассоциации кластеров и технопарков России (АКИТ), особая экономическая зона в Липецкой области является одной из самых успешных в России. Резидентами ОЭЗ являются 65 компаний с объемом заявленных инвестиций 178 млрд рублей. Уже открыто 28 предприятий (из них 27 – на Грязинской площадке), создано более 4,7 тыс. новых рабочих мест. В 2021-2022 годах на территории ОЭЗ планируется запуск проектов компаний Bayer, KWS, «Сингента», «Эгида».