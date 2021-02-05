Об этом компания сообщила на состоявшейся 4 февраля пресс-конференции. В ней приняли участие: заместитель главы администрации г.о. Чехов Михаил Собакин, директор «Южных электрических сетей» – филиала компании «Россети Московский регион» Михаил Ежокин, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и противоаварийному управлению «Россети Московский регион» Дмитрий Пушкарский, начальник Чеховского района электрических сетей Денис Давыдов.

В течение часа энергетики и представители администрации в режиме «онлайн» отвечали на вопросы журналистов и местных жителей.

Стартовавший в округе комплекс мероприятий компании «Россети Московский регион» направлен на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей. Он стал ответом компании на перебои с электроэнергией, происходившие в нескольких населенных пунктах округа в середине января этого года.

1 февраля в г.о. Чехов прибыли 8 главных инженеров из разных районов электрических сетей и 10 бригад в составе 51 человека из 5 филиалов «Россети Московский регион». В течение недели будет произведена оценка надежности схемы электроснабжения потребителей. Проведены контрольные измерения нагрузки в присутствии абонентов с проверкой соответствия зафиксированных значений мощности документам на технологическое присоединение. По результатам будет разработана Программа повышения качества электроснабжения потребителей г.о. Чехов. После чего «десант» энергетиков приступит к устранению выявленных дефектов и обновлению электросетевого комплекса округа.

В ходе пресс-конференции в числе основных причин, вызвавших повреждение электрооборудования и временные перерывы электроснабжения в январские морозы, энергетики назвали многократное превышение отдельными потребителями разрешенной техническими условиями мощности электропотребления. В условиях низких температур и отсутствия газификации населенных пунктов г.о. Чехов потребители согревали дома и хозпостройки электроприборами. Для решения данной проблемы специалисты компании уже приступили к дистанционному перепрограммированию приборов учета с установкой лимита потребляемой мощности, соответствующей той, которая указана в договоре на техприсоединение. Всего будет перепрограммировано более 4500 счетчиков. Процедура выполняется на абсолютно законных основаниях и направлена в первую очередь на недопущение возможных перегрузок из-за превышения разрешенной мощности, ведущих к повреждению электрооборудования и нарушениям электроснабжения.

Также любой желающий может подать заявку на увеличение мощности. Сделать это можно через личный кабинет на сайте компании: utp.rossetimr.ru.

Важно отметить, что, несмотря на крещенские морозы, тяжелые погодные условия, бригады «Россети Московский регион» проводили весь перечень необходимых работ по восстановлению электроснабжения потребителей. В кратчайшие сроки меняли вышедшее из строя электрооборудование на новое. Так, в течение недели, с 16 января, были заменены на более мощные 8 трансформаторов в н.п. Гришенки, Плешкино, Молоди и др. Установлена дополнительная трансформаторная подстанция мощностью 630 кВА в деревне Венюково. Произведен ремонт 5 трансформаторных подстанций и кабельной линии 10 кВ с питающего центра «Венюково», отключение которой явилось причиной продолжительного обесточивания дер. Пешково.