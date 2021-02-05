«Россети Северный Кавказ» по итогам 2020 года обеспечили выдачу 23,9 мегаватт мощности для подключения к сетям 1126 новых объектов в Карачаево-Черкесии.

Для присоединения вновь вводимых в эксплуатацию объектов энергетики построили 31 км линий электропередачи 0,4-10 кВ и установили 16 новых трансформаторных подстанций общей мощностью 2,8 киловольт-ампер.

В льготной категории до 15 кВт к сетям филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» подключены 1009 объектов суммарной мощностью 7,6 мегаватт. В основном это частные домовладения, предприятия малого и среднего бизнеса. В частности, для подключения к сетям дробильно-сортировочной установки в селе Садовом Адыге-Хабльского района энергетики построили 350 метров линии электропередачи 10 кВ. В станице Красногорской необходимая мощность выдана стройплощадке для строительства малой гидроэлектростанции, а в Урупском районе - строительной площадке для разработки нового месторождения Урупского горно-обогатительного комбината.

За отчетный период филиал также обеспечил доступ к электросетевой инфраструктуре для 7 крупных санаторно-гостиничных комплексов и баз отдыха в курортном поселке Архыз, для предприятий агропромышленного комплекса в Абазинском, Зеленчукском, Ногайском и Прикубанском районах Карачаево-Черкесии. В прошлом же году специалисты провели весь комплекс необходимых мероприятий для подключения к сетям учреждений культуры в ауле Каменномост и поселке Кавказском, детских садов в аулах Эльбурган и Вако-Жиле, двух фельдшерско-акушерских пунктов в Зеленчукском районе, нового микрорайона в ауле Псыж и многих других объектов.

Энергетики напоминают, что потребители Карачаево-Черкесии для ускоренного подключения к электросетям могут воспользоваться интерактивными сервисами, предоставляемыми на портале электросетевых услуг компаний «Россети» https://www.портал-тп.рф. Посредством сервиса удаленно можно подать заявки на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.