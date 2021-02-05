10–12 февраля 2021 года АО «СО ЕЭС» при поддержке Клуба топ-менеджеров 4CIO проведет первую в России конференцию, посвященную унификации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов CIM. Мероприятие пройдет в омниканальном режиме: непосредственные докладчики встретятся на площадке его проведения в очном формате, для других его участников будет организована онлайн-видеотрансляция.

В ходе конференции представители Министерства энергетики РФ познакомят ее участников со взглядом отраслевого регулятора на переход к единым стандартам взаимодействия в масштабах ЕЭС России и формирование в отрасли унифицированной информационной среды на основе CIM. Специалисты Системного оператора представят результаты работы по созданию Единой информационной модели (ЕИМ) ЕЭС России, расскажут о значении ее использования для решения задач оперативно-диспетчерского управления, а также итогах реализации совместных пилотных проектов по организации информационного обмена, основанного на принципах Общей информационной модели, c субъектами отрасли. Ведущие российские и зарубежные энергетические корпорации, разработчики и производители программного обеспечения и ИТ-систем, среди которых ПАО «Россети», АО «Техническая инспекция ЕЭС», ПАО «РусГидро», АО «Монитор электрик», General Electric, поделятся уникальным опытом и собственными передовыми наработками по внедрению решений и технологий, базирующихся на CIM. Иностранные участники расскажут об опыте внедрения CIM в Европе, а также о дальнейших этапах развития CIM.

Кроме того, в рамках конференции будут обсуждаться вопросы стандартизации информационного обмена, в том числе инициативы Системного оператора как основного центра компетенций по внедрению CIM в России. В частности, в сфере внимания участников мероприятия окажутся основные направления развития профилей Общей информационной модели, расширяющих возможности ее использования в различных деловых процессах субъектов электроэнергетики, которые оформляются в виде отдельных национальных стандартов серии ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики».

Внедрение единых стандартов взаимодействия и развитие на их базе универсального формата информационного обмена – один из важнейших факторов формирования единой общедоступной доверенной среды в электроэнергетике, необходимое условие успеха совершающейся цифровой трансформации отрасли. Создание глобальной унифицированной системы технологического взаимопонимания с использованием национальных стандартов серии ГОСТ Р 58651 позволит получить комплексный синергетический эффект: упорядочить информационные потоки между отдельными предприятиями, обеспечить высокое качество используемых данных, снизить их разнородность и разновременность обновления, сократить влияние человеческого фактора в процессах управления энергосистемой.

Проведение специализированной конференции будет способствовать консолидации позиций профессионального сообщества по вопросам унификации информационного обмена в масштабах ЕЭС России и поможет выработать единый взгляд на перспективы внедрения стандартов CIM в российской электроэнергетике с учетом ее уникальных особенностей.

Ссылка на онлайн трансляцию конференции будет опубликована на сайте https://4cio.ru/meets/812

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Общая информационная модель (Common Information Model, CIM) – стандартизованная модель информационного взаимодействия предприятий электроэнергетики, предоставляющая возможность эффективной интеграции разнородных автоматизированных систем и обеспечивающая унифицированный способ управления энергообъектами вне зависимости от их назначения и производителя оборудования. В России CIM описывается серией национальных стандартов «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики», разрабатываемых с учетом стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 61970 и МЭК 61968.