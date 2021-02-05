Технопарк для ремонта, обслуживания и снабжения рыбопромысловых судов создадут в порту Архангельска. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков перед заседанием рыбохозяйственного совета Архангельской области.

"Сегодня мы эту площадку под технопарк посещали. Мне кажется, что все перспективы есть, есть заинтересованность со стороны рыбаков ремонтировать суда здесь, в Архангельске. Я думаю, что у технопарка хорошая перспектива, с учетом поддержки от правительства Архангельской области он в ближайшее время заработает. А поскольку новые суда вводятся в эксплуатацию, будет востребована его деятельность", - сказал Шестаков.

Он добавил, что стоит предусмотреть возможность в будущем технопарке заниматься не только обслуживанием, но и снабжением судов.

"Суда должны приходить не только ремонтироваться, но и сразу же пополнять свои запасы, и плюс, конечно же, рыбопромысловое оборудование и, безусловно, орудия лова должны здесь производиться", - подчеркнул глава Росрыболовства.

Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин отметил, что в связи с возобновлением приема судов с рыбой с Дальнего Востока, увеличения инвестиционных квот и вводом в эксплуатацию новых траулеров в 2021 году портовая территория будет расширяться и модернизироваться.