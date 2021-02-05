Наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки начался в Новосибирске, сообщил журналистам после проката самолета Як-40, на который была установлена данная система, генеральный директор Национального исследовательского центра (НИЦ) "Институт им. Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов.

"Это историческое событие. На сегодняшний день в гражданской авиации технологии исчерпаны, и идет борьба за зеленую авиацию, за будущее авиации, за новые виды топлива. На сегодняшний день мы демонстрируем тот прорыв, который смогли сделать благодаря Федеральному фонду перспективных исследований, благодаря правительству в лице Минпромторга, это первый шаг к созданию электрического самолета", - сказал Дутов.

По словам Дутова, подобная разработка не имеет аналогов в мире и к разработчикам уже обращались представители компаний Airbus и Siemens с намерением сотрудничать. Разработчики надеются, что уже через два года будет создана следующая летающая лаборатория на базе самолета Ту-114, которая сможет летать на электродвигателях без вспомогательных двигателей. В целом же, по всем мировым стандартам, авиация придет к полноценному серийному использованию электродвигателей к 2030 году.

В ходе испытаний, включающих в себя запуски электрического двигателя и всех систем самолета, в том числе его штатных двигателей, была произведена проверка их устойчивой совместной работы.

Электрический двигатель - часть демонстратора гибридной силовой установки, которую разрабатывает Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) в широкой кооперации отечественных предприятий в рамках госконтракта с Минпромторгом России. Инновационный электрический авиадвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт создан компанией "СуперОкс" в рамках контракта с Фондом перспективных исследований. До установки на самолет он прошел комплекс испытаний на наземных стендах в ЦИАМ.

Фото: Летающая гибридная лаборатория на базе самолета Як-40 во время запуска электрического двигателя и проверки других систем на аэродроме Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина

© Кирилл Кухмарь/ТАСС