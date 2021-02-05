По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Саха (Якутия)» (Якутское РДУ), 1 февраля был установлен новый исторический максимум потребления электрической мощности в энергосистеме региона.

1 февраля 2021 года в часы вечернего максимума потребления при среднесуточной температуре наружного воздуха -40,7 ºС зафиксирован новый исторический максимум потребления мощности по энергосистеме Республики Саха (Якутия) – 1355 МВт. Предыдущий максимум потребления электрической мощности в энергосистеме региона с момента присоединения к ЕЭС России Западного и Центрального районов энергосистемы фиксировался на отметке 1327 МВт 18 декабря 2019 года при среднесуточной температуре -33,2 ºС.

«Зафиксированное новое значение исторического максимума потребления электрической мощности в энергосистеме Республики Саха (Якутия) объясняется, в первую очередь, ростом коммунально-бытового потребления в условиях низких температур. В день прохождения максимума энергосистемы среднесуточная температура была на 7,5 ºС ниже, чем 18 декабря 2019 года, и на 5,5 ºС ниже климатической нормы. Предыдущие десять дней в среднем также были на 7,0 ºС холоднее климатической нормы для этого периода. При этом уровень потребляемой мощности объектов магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) хотя и увеличился относительно января 2021 года, но не достиг величины, отмеченной при прохождении предыдущего исторического максимума энергосистемы Якутии», – отметил генеральный директор ОДУ Востока Виталий Сунгуров.

В условиях высокого потребления электрической мощности региональные энергосистемы, входящие в состав Объединенной энергосистемы Востока, функционируют стабильно. При подготовке к прохождению отопительного сезона специалистами Якутского РДУ проведен расчет прогнозного значения максимума потребления мощности в региональной энергосистеме для наиболее неблагоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом были проведены расчеты электрических режимов для устойчивого прохождения максимума нагрузки. Кроме того, по командам Системного оператора в энергосистеме Республики Саха (Якутия) заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения максимума нагрузки.