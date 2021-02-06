Сотрудник саранского ООО "Эм-Кабель" арестован за подкуп

Как сообщает «Столица С», 6 февраля решением Ленинского райсуда Саранска по ходатайству следователя СК по РМ, начальник коммерческого отдела ООО «Эм-Кабель» Николай Спирин заключен под домашний арест.

По данным следствия, Николай Спирин получил в качестве коммерческого подкупа от руководителя подольской фирмы «Мосметком» Дмитрия Мелчакова 744 тысячи 335 рублей. Основным видом деятельности этой подмосковной фирмы является обработка отходов и лома цветных металлов. Криминальные суммы перечислялись в 2018 году, в период с 6 апреля по 24 ноября, на банковские карты «благодетеля» из столицы Мордовии. Взамен руководитель службы снабжения, используя свое служебное положение, обязался изо всех сил обеспечивать поставки продукции именно от этой подмосковной фирмы для производственных нужд родного саранского предприятия. Разоблачить заговорщиков смогли сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по РМ. А представители Следственного комитета по РМ немедленно возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до 3 миллионов рублей либо до 9 лет лишения свободы со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки. То есть, денежное наказание в данном случае может превысить 30 миллионов рублей!

При этом, изобличение начальника коммерческого отдела Николая Спирина – это, судя по всему, лишь первый, но очень важный этап в большом и даже гигантском пути, который еще предстоит выполнить правоохранительным органам нашей республики! По имеющейся информации, общая сумма взяток может превысить 10 миллионов рублей, заодно заметно увеличится и количество фигурантов в этом сенсационном деле. А дальнейшее многообещающее расследование привести силовиков в кабинет Заместителя Председателя Правительства республики – министра промышленности, науки и новых технологий Александра Седова! А кроме того, добавить новых преступных эпизодов в «личное дело» недавно заключенного под стражу экс-министра экономики Владимира Мазова!

По имеющейся в распоряжении «Столицы С» информации, Николай Спирин был изначально трудоустроен на АО «Цветлит» при поддержке «парочки министров» — самих Александра Седова и Владимира Мазова! И в это время Республика Мордовия в лице «Корпорации развития РМ» навыдавала «цветлитовцам» займов в общей сложности на 1 миллиард 700 миллионов рублей (!)И это при том, что Генеральный директор АО «Цветлит» по фамилии Волкодав вначале попал под следствие, а затем и уселся на скамью подсудимых. Но это никак не смутило, похоже, «Корпорацию»… И наконец, завершающая часть этой операции: практически все имущество АО «Цветлит» странным образом оказалось вскоре передано в ООО «Кабельный завод «Цветлит». А эта организация, по данным правоохранителей, аффилирована… с вышеуказанными двумя министрами! Получается, что представители мордовского кабинета министров Владимир Мазов и Александр Седов, по оперативной информации работников правоохранительных органов, как бы неожиданно заполучили имущество АО «Цветлита», которое вдруг перелилось мутными потоками в «КЗ «Цветлит». Другими словами, не зря «министры-капиталисты» трудились столько лет на таких ответственных местах во имя процветания региона-13 еще со времен царствования «Николая Первого»! Расследование громкого дела с участием «мордовских волкодавов» продолжается!!!

Между тем в Центральном райсуде Хабаровска с 21 января 2020 года рассматривается громкое уголовное дело в отношении экс-руководителя главного военно-строительного управления (ГВСУ) №6 (бывший «Дальспецстрой») Юрия Волкодава и его брата — Сергея Волкодава, возглавлявшего ранее АО «Цветлит». Волкодавов обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Причиненный ущерб по уголовному делу достигает 104 миллионов. При этом Сергея Волкодава обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями, а его брата Юрия — в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Как установило следствие, Юрий Волкодав, руководивший достройкой объектов на космодроме «Восточный», стал первым фигурантом данного дела. Его взяли под стражу в конце августа 2018 года. По версии следствия, от лица бывшего «Дальспецстроя» он заключил с компанией брата — АО «Цветлит» — договоры на закупку кабельно-проводниковой продукции для космодрома и ряда объектов Минобороны РФ на Дальнем Востоке. При этом, по данным правоохранителей, данная продукция фактически не использовалась либо же не входила в предмет изначально заключенного между ГВСУ №6 и компанией договора». Это дело насчитывает 101 том. Причем, обвиняемые и их защитник так неторопливо знакомились с делом после завершения предварительного следствия, что представителям СК России пришлось подать ходатайство в суд об ограничении в сроках чтения. Вскоре Басманный райсуд Москвы это ходатайство удовлетворил. В рассмотрении этого «дела Волкодавов» сейчас участвуют и представители нашего АО «Цветлит». Следующее заседание по этому уголовному делу в Центральном райсуде Хабаровска назначено на вторник, 9 февраля.

Напомним также, что прежний руководитель «Дальспецстроя» Юрий Хризман был приговорен к 11,5 годам неволи. Его признали виновным в злоупотреблениях при авансировании по госконтрактам на сумму свыше 5 миллиардов рублей, а также в совершении растраты на 105 миллионов рублей.