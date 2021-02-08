 
Модернизация

Энергетики Кубани проходят обучение работам под напряжением

Энергетики Кубани проходят обучение работам под напряжением

8 февраля 2021, 17:12
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ОБУЧЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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На базе корпоративного энергетического института повышения квалификации в Краснодаре завершилось обучение очередной группы специалистов, работающих под напряжением. Впервые на Кубани выпускники программы сдавали практический экзамен в условиях максимально приближенных к реальным: на электроустановках, находящихся под рабочим напряжением.

Специалисты на практике показали, что знания и навыки, полученные в энергоинституте, позволяют проводить работы под напряжением без отключения потребителей на воздушных, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройствах до 1000 вольт. Подача напряжения осуществлялась через пункты контроля рабочего места, обеспечивая безопасность членов бригады.

Данная образовательная программа «Россети Кубань» является первым подобным проектом в Группе компаний «Россети» по внедрению новых технологий производства работ под напряжением. В течение 2021 года на базе корпоративного энергетического института планируется обучить навыкам работ под напряжением еще 35 бригад энергетиков. Основное преимущество работ под напряжением – производство технических мероприятий без отключения электроэнергии у потребителей, а значит – минимизация неудобств.

По завершению практического экзамена своими впечатлениями поделился старший мастер Витязевского сетевого участка Анапского РЭС Юго-Западных электрических сетей Алексей Безгодов:

- Мы прошли полный трехнедельный курс обучения в энергоинституте по новой и очень интересной программе. Сдавали экзамен по замене автоматического выключателя на учебной подстанции, где было реальное напряжение 0,4 кВ. Опасения были, но бригада не подвела, хоть и работали под напряжение первый раз, оборудование не отключилось, значит все прошло успешно. Благодаря нашим наставникам из энергоинститута мы выполнили работу так, как от нас ждет руководство.

– Состоялось еще одно важное событие для института - в рамках масштабной реконструкции оборудования учебно-тренировочного энергоинститута специалистами компании «Россети Кубань» были смонтированы пульты управления 0,4кВ, по которым мы сегодня впервые подали напряжение в линию и на учебную подстанцию. Еще раз подчеркну, наши слушатели сдавали практический экзамен под рабочим напряжением в условиях очень близких к тем, в которых им предстоит трудиться на местах, – отметил ректор энергоинститута Евгений Рудь.

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Источник: Россети Кубань

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