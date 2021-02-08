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Николай Шульгинов распределил обязанности между заместителями Министра энергетики России

Министром энергетики Российской Федерации Николаем Шульгиновым утверждено распределение обязанностей между заместителями Министра с учётом новой структуры Министерства, принятой в конце 2020 года.

Анастасия Бондаренко по-прежнему будет курировать вопросы законопроектной деятельности, государственной службы и антикоррупции, развития кадрового потенциала и образования в ТЭК, новые блоки в её полномочиях – вопросы безопасности, профилактики правонарушений, мобилизационной подготовки, контрольно-ревизионной деятельности. Дополнительно в её ведение переходят вопросы информационного обеспечения, организации делопроизводства и контроля исполнения поручений.

Евгений Грабчак также продолжает курировать вопросы оперативного управления в ТЭК, техническую политику, вопросы строительства, чрезвычайных ситуаций, контроля и надзора, ОЗП, взаимодействия с регионами. Получает новые полномочия в сфере земельных отношений и территориального планирования, развития цифровых технологий (в части ведомства и в сфере электроэнергетики). Будет также отвечать в Министерстве за ГИС ТЭК, проектную деятельность и закупки.

Павел Сниккарс курирует сферы электроэнергетики и теплоснабжения, в том числе по вопросам платёжной дисциплины, перспективного планирования и инвестиций. Дополнительно будет отвечать за правовое обеспечение деятельности Министерства и совершенствование регуляторной политики.

Павел Сорокин сохраняет курирование нефтегазового комплекса, в том числе по вопросам газификации регионов, развития рынка газомоторного топлива, отвечает за сводную государственную политику, стратегическое развитие, госпрограммы, инновации и импортозамещение. Дополнительно он получает полномочия по курированию цифровой трансформации, в том числе в топливных секторах, а также вопросов экологии и климатической повестки, корпоративных отношений.

Анатолий Яновский продолжит управление вопросами международного сотрудничества, угольной промышленности. Также в его ведение переходят бюджетные полномочия Министерства, вопросы имущественных отношений, координация работы подведомственных организаций и хозяйственного обеспечения.

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Источник: Министерство энергетики России

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