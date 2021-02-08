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ООО "Томсккабель" получил признание с продукцией марки ТОФЛЕКС® в конкурсе "100 лучших товаров России"

ООО Томсккабель получил признание с продукцией марки ТОФЛЕКС® в конкурсе 100 лучших товаров России

8 февраля 2021, 13:23
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, ТОФЛЕКС
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "Томсккабель"

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Новости компании

Томсккабель,Тофлекс

Томсккабель,Тофлекс

ООО Томсккабель» вновь получил награду в конкурсе «100 лучших товаров России». Победа в данном конкурсе дает подтверждение в значимости разработки для горнодобывающей продукции.

Кабель ТОФЛЕКС КГШРЭКП:

  • Лауреат премии 100 лучших товаров России.
  • Лауреат премии 100 лучших товаров России в номинации «Продукция производственно-технического назначения»
  • 100 лучших товаров России, в категории Новинка


           ТОФЛЕКС КГШРЭКП – 1140 В

ТОФЛЕКС КГШРЭКП – 3300 В

Кабели марки ТОФЛЕКС® от Томсккабель, превосходят существующие импортные аналоги по характеристикам, показателям пожарной безопасности и эксплуатационной надёжности. Разрабатывая данный кабель, мы стремились удовлетворить запросы самых требовательных партнеров. Огромный перечень марок с всевозможными конструкционными особенностями под любые задачи. Это не просто торговая марка, а гарантия 100% качества.

Преимущества ТМ ТОФЛЕКС®:

  • Широкий выбор конструкционных особенностей, что позволяет закрыть потребности заказчика под любые задачи
  • Высокая стабильность электрических свойств изоляции за счет использования приборов контроля эксцентриситета
  • Применение в производстве более эластичных материалов, что в совокупности с жилой 5 класса дает значительное преимущество по гибкости кабеля
  • Полное соответствие стандартам качества
  • Доступная цена

Каталог продукции можно посмотреть на сайте: https://tomskcable.ru/

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Источник: ООО "Томсккабель"

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