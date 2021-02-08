RusCable Insider Digest #208 и пятничный прямой эфир
АЭК на "Людиновокабеле", испытательная станция "Изолятор-АКС" и новый взгляд на атомную энергию
8 февраля 2021, 13:23
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, ТОФЛЕКС
Отрасль: Кабельная промышленность
ООО Томсккабель» вновь получил награду в конкурсе «100 лучших товаров России». Победа в данном конкурсе дает подтверждение в значимости разработки для горнодобывающей продукции.
Кабель ТОФЛЕКС КГШРЭКП:
ТОФЛЕКС КГШРЭКП – 1140 В
ТОФЛЕКС КГШРЭКП – 3300 В
Кабели марки ТОФЛЕКС® от Томсккабель, превосходят существующие импортные аналоги по характеристикам, показателям пожарной безопасности и эксплуатационной надёжности. Разрабатывая данный кабель, мы стремились удовлетворить запросы самых требовательных партнеров. Огромный перечень марок с всевозможными конструкционными особенностями под любые задачи. Это не просто торговая марка, а гарантия 100% качества.
Преимущества ТМ ТОФЛЕКС®:
Каталог продукции можно посмотреть на сайте: https://tomskcable.ru/
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter