ООО Томсккабель» вновь получил награду в конкурсе «100 лучших товаров России». Победа в данном конкурсе дает подтверждение в значимости разработки для горнодобывающей продукции.

Кабель ТОФЛЕКС КГШРЭКП:

Лауреат премии 100 лучших товаров России.

Лауреат премии 100 лучших товаров России в номинации «Продукция производственно-технического назначения»

100 лучших товаров России, в категории Новинка



ТОФЛЕКС КГШРЭКП – 1140 В

ТОФЛЕКС КГШРЭКП – 3300 В

Кабели марки ТОФЛЕКС® от Томсккабель, превосходят существующие импортные аналоги по характеристикам, показателям пожарной безопасности и эксплуатационной надёжности. Разрабатывая данный кабель, мы стремились удовлетворить запросы самых требовательных партнеров. Огромный перечень марок с всевозможными конструкционными особенностями под любые задачи. Это не просто торговая марка, а гарантия 100% качества.



Преимущества ТМ ТОФЛЕКС®:

Широкий выбор конструкционных особенностей, что позволяет закрыть потребности заказчика под любые задачи

Высокая стабильность электрических свойств изоляции за счет использования приборов контроля эксцентриситета

Применение в производстве более эластичных материалов, что в совокупности с жилой 5 класса дает значительное преимущество по гибкости кабеля

Полное соответствие стандартам качества

Доступная цена

Каталог продукции можно посмотреть на сайте: https://tomskcable.ru/