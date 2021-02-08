Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап отработки запасов пласта на Ерунаковском каменноугольном месторождении Кузбасса. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Месторождение расположено в центральной части Ерунаковского геолого-экономического района Кузбасса. Пласт 48 лицензионного участка «Усковский-2» оценивается как перспективное месторождение с запасами около 167 млн тонн коксующегося угля марки «ГЖ», востребованного, прежде всего, в металлургии. Освоением участка занимается ООО «Шахта «Усковская», входящее в состав угольных активов группы «ЕВРАЗ».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены вскрытие, подготовка и отработка запасов пласта 48, в том числе строительство необходимых зданий и сооружений, в технических границах проектирования первого этапа. Мощность угольной залежи в рассматриваемых границах составляет в среднем около 3 м. Проектного уровня добычи - до 3 млн тонн в год - планируют достичь в 2024 году.

На участке строительства, расположенном в Новокузнецком районе Кемеровской области, планируется размещение площадки дегазационных и газоотсасывающих установок, а также площадки путевой штольни разрабатываемого пласта 48. Производственные территории разделены на функциональные зоны. Для обеспечения безопасной работы шахты помимо основного оборудования здесь разместят модуль оператора дегазационных и газоотсасывающих установок, факельное устройство, трансформаторную подстанцию, прожекторную мачту с молниеотводом и иные производственные и вспомогательные сооружения.

Для доступа к проектируемой площадке путевой штольни пласта 48 проложат автомобильную дорогу.

Проектная организация – ООО «Научно-проектный центр ВостНИИ».

Фото: liveinternet.ru