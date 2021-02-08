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Правительство утвердило особый порядок закупок по содержанию дорог в Крыму

Правительство утвердило особый порядок закупок по содержанию дорог в Крыму

8 февраля 2021, 17:24
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, ГОСЗАКУПКИ, КРЫМ, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Правительство утвердило изменения в постановление, касающееся особого порядка отбора подрядчиков в Крыму и Севастополе, теперь такой регламент закупок касается и работ по содержанию дорог. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что особый регламент будет действовать при поиске подрядчиков для "работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений". При этом работы должны выполняться учреждением, подведомственным исполнительному органу власти Крыма или Севастополя, курирующему вопросы дорожной и транспортной отраслей. Закупки могут выполняться как для нужд Республики Крым и города федерального значения Севастополя, так и для входящих в их состав муниципалитетов.

В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий особый порядок закупок для Республики Крым и Севастополя.

Необходимость внесения изменений обусловлена нормами № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", обязывающими заказчиков по результатам торгов заключить контракт с подрядчиком, предложившим более низкую цену контракта. Ранее отмечалось, что в Крыму при закупках в этой области цена контракта зачастую опускается на уровень, не сопоставимый с самим предметом закупки, что приводит к невыполнению исполнителем условий договора либо нарушениям качества и сроков сдачи.

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Источник: ТАСС

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