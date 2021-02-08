Проект опреснителя для Ялты оценили в 3,3 млрд рублей

Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в Ялте, где из-за засухи введены ограничения подачи населению, оценили в 3,3 млрд рублей, говорится в ответе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма на запрос ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов 21 декабря 2020 года заявил, что запасов подземных вод, достаточных для обеспечения населения Большой Ялты, не обнаружено, поэтому принято решение строить опреснитель морской воды.

"В настоящее время разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта - 2021 - 2023 годы", - говорится в ответе.

Для восполнения дефицита питьевой воды на территории городского округа Ялта прорабатывается вопрос строительства сооружений по опреснению морской воды производительностью 20 тыс. кубических метров в сутки.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам - утром и вечером. В Алуште график планировали ввести после новогодних праздников, однако пока решили отложить. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году. Тогда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.