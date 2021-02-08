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Путин дал старт энергопуску мощнейшего в мире источника нейтронов в Ленинградской области

Путин дал старт энергопуску мощнейшего в мире источника нейтронов в Ленинградской области

8 февраля 2021, 16:30
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА
Отрасль: Атомная промышленность 
Источник: ТАСС

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Фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Президент России Владимир Путин дал старт энергетическому пуску мощнейшего в мире источника нейтронов, нейтронного реактора ПИК, в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) им. Б. П. Константинова, входящем в состав национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

"Прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы", - сказал Путин, связавшись в понедельник с участниками церемонии запуска в режиме видео-конференц-связи.

Научно-исследовательский реакторный комплекс ПИК - один из шести проектов, включенных правительством России в программу создания установок класса "мегасайенс" на территории России. Реактор ПИК отличается от большинства аналогичных зарубежных проектов увеличенными нейтронными потоками в отражателе, наличием нейтронной ловушки с очень высоким потоком и возможностью облучения материалов в активной зоне. По каналам в активную зону реактора будут загружаться образцы материалов для проведения уникальных исследований в области физики, биологии, химии.

После запуска президент поздравил участников научного эксперимента.

"Обращаюсь ко всей вашей команде. Желаю вам успешной и плодотворной работы. Поздравляю с Днем российской науки и приглашаю вместе со всеми принять участие в заседании совета (Совет по науке и образованию - прим. ТАСС). Институт у вас с огромными традициями, с беспрецедентно высоким уровнем подготовки специалистов. Вы нашу страну удивляли не один раз своими открытиями. Уверен, что и этот шаг вперед пойдет на пользу всей нашей великой державе", - сказал Путин.

История реактора

Проект реактора ПИК с компактной активной зоной и отражателем из тяжелой воды создавался в начале 1970-х, планировалось, что он станет источником нейтронных пучков самой высокой интенсивности.

Первый этап строительства реактора завершился успешно - к 1986 году работы были окончены на 70%. Но после аварии на Чернобыльской АЭС проект был принципиально переработан с точки зрения безопасности, была проведена новая экспертиза, продлившаяся до 1991 года. Разработанный проект модернизации реактора успешно прошел комплексные вневедомственные экспертизы, в том числе международную проверку.

В последующие годы, однако, строительство было фактически заморожено, но после того, как ФГБУ "ПИЯФ" включили в состав участников пилотного проекта по созданию НИЦ "Курчатовский институт", ситуация изменилась. После завершения сооружения пускового комплекса №1 в феврале 2011 года был осуществлен физический пуск реактора на мощности до 100 Вт.

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Источник: ТАСС

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