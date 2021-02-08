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"Россети Северный Кавказ" направят на ремонт энергообъектов Ставрополья более 836,5 млн рублей

Россети Северный Кавказ направят на ремонт энергообъектов Ставрополья более 836,5 млн рублей

8 февраля 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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«Россети Северный Кавказ» в 2021 году направят на реализацию ремонтной программы на Ставрополье более 836,5 млн рублей. Это на 25,5 млн рублей или на 3 % больше, чем годом ранее.

В рамках реализации мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период специалисты отремонтируют порядка 1 400 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. Кроме того, предусмотрен ремонт 27 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ, 1 267 коммутационных аппаратов, 1 276 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ.

Особое внимание в текущем году будет уделено работам, направленным на предупреждение случаев повреждения распределительных сетей вследствие падения веток деревьев. От сухостоя и древесно-кустарниковой растительности рабочие группы районных электрических сетей освободят 158 га просек.

Напомним, энергетики традиционно считают ремонтную кампанию одной из важнейших составляющих производственной деятельности.  Высокая ответственность за её проведение и строгое выполнение ремонтных работ в соответствии с запланированным графиком позволяют обеспечивать из года в год надежную работу электросетевого комплекса Ставрополья, а значит бесперебойное и качественное электроснабжение жителей региона.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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