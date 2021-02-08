В филиале «Россети Тюмень» Энергокомплекс началась подготовка к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов. В планах энергетиков провести капитальные и средние ремонты оборудования на 13 подстанциях, обеспечивающих энергоснабжение потребителей нефтегазового сектора в северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На реализацию мероприятий будет направлено более 22,5 миллионов рублей.

Одна из подстанций 110/10 кВ «Заречная» мощностью 80 МВА станет на первом этапе питающим центром промышленной площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) в Нягани. Создание этой площадки предварительно одобрено Министерством экономического развития России. Строительство первой в Югре особой экономической зоны начнется после утверждения проекта, в ближайшие три года. На территории ОЭЗ будут реализованы крупнейшие в регионе проекты в области лесопереработки, производства строительных материалов и химической промышленности. Они позволят сформировать в Нягани 1,5 тысячи новых рабочих мест. Объём инвестиций в проект составит более 22 млрд рублей. При необходимости, на втором этапе развития ОЭЗ, выдача мощности от сетей «Россети Тюмень» будет увеличена до 100 МВт.