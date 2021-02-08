 
Модернизация

"Россети Тюмень" отремонтируют подстанцию, которая станет на первом этапе питающим центром особой экономической зоны Югры

Россети Тюмень отремонтируют подстанцию, которая станет на первом этапе питающим центром особой экономической зоны Югры

8 февраля 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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В филиале «Россети Тюмень» Энергокомплекс началась подготовка к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов. В планах энергетиков провести капитальные и средние ремонты оборудования на 13 подстанциях, обеспечивающих энергоснабжение потребителей нефтегазового сектора в северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На реализацию мероприятий будет направлено более 22,5 миллионов рублей.

 Одна из подстанций 110/10 кВ «Заречная» мощностью 80 МВА станет на первом этапе питающим центром промышленной площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) в Нягани. Создание этой площадки предварительно одобрено Министерством экономического развития России. Строительство первой в Югре особой экономической зоны начнется после утверждения проекта, в ближайшие три года. На территории ОЭЗ будут реализованы крупнейшие в регионе проекты в области лесопереработки, производства строительных материалов и химической промышленности. Они позволят сформировать в Нягани 1,5 тысячи новых рабочих мест. Объём инвестиций в проект составит более 22 млрд рублей. При необходимости, на втором этапе развития ОЭЗ, выдача мощности от сетей «Россети Тюмень»  будет увеличена до 100 МВт.

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Источник: Россети Тюмень

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