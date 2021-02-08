Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на сооружение перехода на участке дороги, проходящем по деревне Спасская Полисть. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Одна из старейших в стране, федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия» проходит по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей и соединяет центр с северо-западными регионами. В Чудовском районе Новгородской области трасса пересекает и делит пополам деревню Спасская Полисть сельского поселения Трегубовское. Из одной части деревни в другую местные жители попадают по нерегулируемому наземному пешеходному переходу на участке км 557+510. Чтобы повысить безопасность движения автотранспорта и пешеходов, а также снизить транспортные и эксплуатационные затраты на перевозки, проектом предусмотрено строительство на этом месте надземного пешеходного перехода.

Согласно проектной документации, одобренной Главгосэкспертизой России, длина пролетного строения составит 27,8 м, ширина прохожей части – 3 м. Для защиты пешеходов от шума и атмосферных осадков прохожую часть обеспечат сводчатым покрытием. Для людей с ограниченными физическими возможностями установят пандусные сходы и подъемную платформу наклонного перемещения с поворотной траекторией движения. Также для удобства пользования путепроводом здесь устроят внутреннего освещения, оборудование видеонаблюдения и диспетчеризации.

Кроме того, в ходе реализации проекта на обустраиваемом участке трассы установят светофоры, новые дорожные знаки и удерживающие ограждения - для предотвращения съезда автомобилей с дороги и улучшения ориентации водителей, проложат тротуары и выполнят переустройство инженерных коммуникаций.

Проект разработали в ООО «Дорпроект». Застройщик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина «Москва – Санкт–Петербург» Федерального дорожного агентства».

Фото: Росавтодор