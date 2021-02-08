В Воткинске построят школу на 825 учеников

В микрорайоне «Южный» города Воткинска Республики Удмуртия вскоре начнется строительство общеобразовательной школы, сообщает RosTender.info. Школа сможет принять 825 учеников. Участок для нее выделен между училищем №10 и детсадом №43. Управление капитального строительства Воткинска проводит тендер по выбору подрядчика для возведения здания.

Стоимость работ оценивается в 514,4 млн рублей, средства поступят из городского бюджета. Заявки от строительных организаций на участие в тендере принимают до 2 марта, после этого будут подведены итоги закупки. В настоящее время в микрорайоне уже ведутся работы по подготовке строительной площадки, где вырубают деревья и ограждают территорию.



