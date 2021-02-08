 
Контракты

В Воткинске построят школу на 825 учеников

В Воткинске построят школу на 825 учеников

8 февраля 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В микрорайоне «Южный» города Воткинска Республики Удмуртия вскоре начнется строительство общеобразовательной школы, сообщает RosTender.info. Школа сможет принять 825 учеников. Участок для нее выделен между училищем №10 и детсадом №43. Управление капитального строительства Воткинска проводит тендер по выбору подрядчика для возведения здания.

Стоимость работ оценивается в 514,4 млн рублей, средства поступят из городского бюджета. Заявки от строительных организаций на участие в тендере принимают до 2 марта, после этого будут подведены итоги закупки. В настоящее время в микрорайоне уже ведутся работы по подготовке строительной площадки, где вырубают деревья и ограждают территорию.

 

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Источник: РосТендер

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