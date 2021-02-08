Запланируйте посещение строительной выставки ONLINE 11-13 марта

11 марта открывается первая online-выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2021».

Приглашаем посетить выставку производителей строительных материалов, представителей компаний-застройщиков, специалистов-строителей, электриков, энергетиков, руководителей оптовых и розничных профильных торгующих предприятий, дистрибьюторов, дилеров, дизайн-студии и архитектурные мастерские, проектные организации, частных застройщиков, представителей санаторно-курортного комплекса, муниципальные организации.

Для удобства посетителей список участников будет сформирован по видам деятельности. Перейдя в в соответствующий раздел экспозиции, вы сможете выбрать заинтересовавшую вас компанию и перейти к видео-встрече на платформе ZOOM. Или обратиться к участнику в WhatsApp, Viber.

Открыта регистрация посетителей - https://forum-kr.timepad.ru/event/1285760/

Зарегистрировавшиеся посетители выставки получат список участников и доступ к чату на платформе ZOOM.



Плюсы online-формата выставки:

Минимальные расходы ресурсов: временных, физических, финансовых.

Общаться можно из офиса, цеха или другого удобного места, где есть Интернет.

Контактная информация участников доступна на сайте выставки 24/7

Выступления спикеров деловой программы будут размещены на сайте выставки. Просмотреть их можно будет в любое время

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

Строительные материалы и технологии

Строительные машины и механизмы

Инженерные системы и оборудование

Окна, двери, кровли, фасады

Деревянные дома

Малые архитектурные формы. Благоустройство территорий

Металлические конструкции

Сантехника

Экология. Системы очистки воды

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Котельное оборудование

Электротехническое и осветительное оборудование

Кабельно-проводниковая продукция

Средства диагностики технического состояния оборудования

Приборы учёта электрической и тепловой энергии, газа, воды

Энергосбережение и использование альтернативных источников энергии

Системы автоматизации, программное обеспечение предприятий строительной, энергетической и электротехнической отраслей промышленности

Безопасность. Системы охраны

Средства охраны и безопасности труда в строительстве и энергетике

Юридические, консалтинговые и прочие услуги

При участии партнера выставки ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» в рамках выставки проводится ряд семинаров, объединенных темой «Экономика градостроительства». Учитывая масштабы строительства, которое ведется в Крыму, будут подняты актуальные темы:

Комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья на примере г. Москвы

Особенности работы с прибрежными территориями

Определение оптимальных параметров градостроительного развития городских территорий.

Подробнее - https://expoforum.biz/exhibitions/krym-stroiindustriya-energosberezhenie-vesna-2021

Регистрация участников - https://expoforum.biz/exhibitions/participant-application?eid=5ea73def276446001717c088

Регистрация посетителей - https://forum-kr.timepad.ru/event/1285760/

Оргкомитет ООО «Форум. Крымские выставки»: +7 978 78 150 14, E-mail: marketing@expoforum.biz