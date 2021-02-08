Запланируйте посещение строительной выставки ONLINE 11-13 марта

Выставка Wire Russia
8 февраля 2021, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: КРЫМ, ВЫСТАВКА, ОНЛАЙН, КСЭ 2021
Отрасль: Строительство Электроэнергетика
11 марта открывается первая online-выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2021».
Приглашаем посетить выставку производителей строительных материалов, представителей компаний-застройщиков, специалистов-строителей, электриков, энергетиков, руководителей оптовых и розничных профильных торгующих предприятий, дистрибьюторов, дилеров, дизайн-студии и архитектурные мастерские, проектные организации, частных застройщиков, представителей санаторно-курортного комплекса, муниципальные организации.
Для удобства посетителей список участников будет сформирован по видам деятельности. Перейдя в в соответствующий раздел экспозиции, вы сможете выбрать заинтересовавшую вас компанию и перейти к видео-встрече на платформе ZOOM. Или обратиться к участнику в WhatsApp, Viber.
Открыта регистрация посетителей - https://forum-kr.timepad.ru/event/1285760/
Зарегистрировавшиеся посетители выставки получат список участников и доступ к чату на платформе ZOOM.
Плюсы online-формата выставки:
РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ
При участии партнера выставки ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» в рамках выставки проводится ряд семинаров, объединенных темой «Экономика градостроительства». Учитывая масштабы строительства, которое ведется в Крыму, будут подняты актуальные темы:
Подробнее - https://expoforum.biz/exhibitions/krym-stroiindustriya-energosberezhenie-vesna-2021
Регистрация участников - https://expoforum.biz/exhibitions/participant-application?eid=5ea73def276446001717c088
Регистрация посетителей - https://forum-kr.timepad.ru/event/1285760/
Оргкомитет ООО «Форум. Крымские выставки»: +7 978 78 150 14, E-mail: marketing@expoforum.biz
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