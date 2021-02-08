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Запланируйте посещение строительной выставки ONLINE 11-13 марта

Запланируйте посещение строительной выставки ONLINE 11-13 марта

8 февраля 2021, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: КРЫМ, ВЫСТАВКА, ОНЛАЙН, КСЭ 2021
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: expoforum.biz

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Время чтения ≈ 4 мин
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11 марта открывается первая online-выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2021».

Приглашаем посетить выставку производителей строительных материалов, представителей компаний-застройщиков, специалистов-строителей, электриков, энергетиков, руководителей оптовых и розничных профильных торгующих предприятий, дистрибьюторов, дилеров, дизайн-студии и архитектурные мастерские, проектные организации, частных застройщиков, представителей санаторно-курортного комплекса, муниципальные организации.

Для удобства посетителей список участников будет сформирован по видам деятельности. Перейдя в в соответствующий раздел экспозиции, вы сможете выбрать заинтересовавшую вас компанию и перейти к видео-встрече на платформе ZOOM. Или обратиться к участнику в WhatsApp, Viber.

Открыта регистрация посетителей - https://forum-kr.timepad.ru/event/1285760/

Зарегистрировавшиеся посетители выставки получат список участников и доступ к чату на платформе ZOOM.


Плюсы online-формата выставки:

  • Минимальные расходы ресурсов: временных, физических, финансовых.
  • Общаться можно из офиса, цеха или другого удобного места, где есть Интернет.
  • Контактная информация участников доступна на сайте выставки 24/7
  • Выступления спикеров деловой программы будут размещены на сайте выставки. Просмотреть их можно будет в любое время

 

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

  • Строительные материалы и технологии
  • Строительные машины и механизмы
  • Инженерные системы и оборудование
  • Окна, двери, кровли, фасады
  • Деревянные дома
  • Малые архитектурные формы. Благоустройство территорий
  • Металлические конструкции
  • Сантехника
  • Экология. Системы очистки воды
  • Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
  • Котельное оборудование
  • Электротехническое и осветительное оборудование
  • Кабельно-проводниковая продукция
  • Средства диагностики технического состояния оборудования
  • Приборы учёта электрической и тепловой энергии, газа, воды
  • Энергосбережение и использование альтернативных источников энергии
  • Системы автоматизации, программное обеспечение предприятий строительной, энергетической и электротехнической отраслей промышленности
  • Безопасность. Системы охраны
  • Средства охраны и безопасности труда в строительстве и энергетике
  • Юридические, консалтинговые и прочие услуги

При участии партнера выставки ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» в рамках выставки проводится ряд семинаров, объединенных темой «Экономика градостроительства». Учитывая масштабы строительства, которое ведется в Крыму, будут подняты актуальные темы:

  • Комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья на примере г. Москвы
  • Особенности работы с прибрежными территориями
  • Определение оптимальных параметров градостроительного развития городских территорий.

 

Подробнее - https://expoforum.biz/exhibitions/krym-stroiindustriya-energosberezhenie-vesna-2021

Регистрация участников - https://expoforum.biz/exhibitions/participant-application?eid=5ea73def276446001717c088

Регистрация посетителей - https://forum-kr.timepad.ru/event/1285760/

Оргкомитет ООО «Форум. Крымские выставки»: +7 978 78 150 14, E-mail: marketing@expoforum.biz

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Источник: expoforum.biz

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