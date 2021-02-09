 
Инвестиции (проекты)

ФРП выдал 800 займов российским промышленникам

ФРП выдал 800 займов российским промышленникам

9 февраля 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ГОСПОДДЕРЖКА, ФРП
Источник: Минпромторг России

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
264

Фонд развития промышленности предоставил 800-й по счету льготный кредит. Юбилейный заем получило предприятие «Паскаль Медикал» из города Дубны Московской области.

Компания с привлечением льготного займа ФРП на 150 млн рублей расширит производство высококачественных одноразовых инъекционных шприцев для покрытия потребности в медицинских изделиях на период вакцинации населения РФ от COVID-19.

Компания «Паскаль Медикал» получила 800-й по счету заем в истории ФРП. Средства выданы под 1% годовых сроком на два года по специализированной программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям», которая была запущена в марте 2020 года для борьбы с коронавирусной инфекцией. Сейчас по этой программе Фонд не только софининсирует производство вакцины «Спутник V» от COVID-19, но и помогает увеличить выпуск сопутствующей продукции для вакцинации, предоставляя займы производителям одноразовых шприцев, медицинских защитных комплектов и холодильной техники для хранения вакцины. Теперь общая сумма предоставленных займов по всем программам ФРП превысила 181 млрд рублей

– прокомментировал директор ФРП Роман Петруца.

Специализированная программа ФРП «Противодействие эпидемическим заболеваниям» направлена на финансирование проектов по выпуску оборудования и продукции для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также по производству средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Условия программы ФРП очень привлекательны. Средства займа пойдут на приобретение необходимого сырья, материалов и комплектующих. Это позволит нам за два года выпустить более 560 млн шприцев, занять более 10% рынка России, существенно снизив долю импорта шприцев, которая на текущий момент составляет около 60%, и обеспечить наших медиков качественными изделиями отечественного производства

– отметил генеральный директор ООО «Паскаль Медикал» Максим Сарманов.

 

 ООО «Паскаль Медикал» имеет статус резидента ОЭЗ «Дубна». Производство полного цикла, включая собственную стерилизацию и собственное производство медицинских игл, оснащено современным оборудованием, что позволяет выпускать медицинские изделия, отвечающие всем требованиям национальных и международных стандартов в области надлежащей производственной практики (GMP). https://pascal-med.ru/

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Минпромторг России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Кольская АЭС направила более 170 млн рублей на развитие социальной сферы г. Полярные Зори 09.02.2021
Кольская АЭС направила более 170 млн рублей на развитие социальной сферы г. Полярные Зори
России требуется десятикратное увеличение производства систем накопления энергии 09.02.2021
России требуется десятикратное увеличение производства систем накопления энергии
Ленобласть и Петербург планируют реализовать минимум десять крупных дорожных проектов 09.02.2021
Ленобласть и Петербург планируют реализовать минимум десять крупных дорожных проектов
РЖД начали строить путь в Титановую долину 09.02.2021
РЖД начали строить путь в Титановую долину

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - РЭС и СегментЭНЕРГО. NYM и ОКЛ
+