ФРП выдал 800 займов российским промышленникам

Фонд развития промышленности предоставил 800-й по счету льготный кредит. Юбилейный заем получило предприятие «Паскаль Медикал» из города Дубны Московской области.

Компания с привлечением льготного займа ФРП на 150 млн рублей расширит производство высококачественных одноразовых инъекционных шприцев для покрытия потребности в медицинских изделиях на период вакцинации населения РФ от COVID-19.

Компания «Паскаль Медикал» получила 800-й по счету заем в истории ФРП. Средства выданы под 1% годовых сроком на два года по специализированной программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям», которая была запущена в марте 2020 года для борьбы с коронавирусной инфекцией. Сейчас по этой программе Фонд не только софининсирует производство вакцины «Спутник V» от COVID-19, но и помогает увеличить выпуск сопутствующей продукции для вакцинации, предоставляя займы производителям одноразовых шприцев, медицинских защитных комплектов и холодильной техники для хранения вакцины. Теперь общая сумма предоставленных займов по всем программам ФРП превысила 181 млрд рублей

– прокомментировал директор ФРП Роман Петруца.

Специализированная программа ФРП «Противодействие эпидемическим заболеваниям» направлена на финансирование проектов по выпуску оборудования и продукции для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также по производству средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Условия программы ФРП очень привлекательны. Средства займа пойдут на приобретение необходимого сырья, материалов и комплектующих. Это позволит нам за два года выпустить более 560 млн шприцев, занять более 10% рынка России, существенно снизив долю импорта шприцев, которая на текущий момент составляет около 60%, и обеспечить наших медиков качественными изделиями отечественного производства

– отметил генеральный директор ООО «Паскаль Медикал» Максим Сарманов.

ООО «Паскаль Медикал» имеет статус резидента ОЭЗ «Дубна». Производство полного цикла, включая собственную стерилизацию и собственное производство медицинских игл, оснащено современным оборудованием, что позволяет выпускать медицинские изделия, отвечающие всем требованиям национальных и международных стандартов в области надлежащей производственной практики (GMP). https://pascal-med.ru/