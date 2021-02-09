Главы МИД ЕС утвердили в Брюсселе концепцию об энергетической дипломатии, нацеленной на продвижение зеленой энергетики в мире, - сказано в опубликованном заявлении Совета ЕС.

«Совет подчеркивает, что главная цель энергетической дипломатии ЕС ускорить глобальный энергетический переход, продвигая энергоэффективность и развитие технологий возобновляемых источников энергии. В то же время энергодипломатия ЕС будет направлена на торможение инвестиций в инфраструктурные проекты по развитию традиционных источников энергии в третьих странах, если они не будут создаваться на принципах энергетической нейтральности (с использованием дополнительных способов очистки или компенсации углеродных выбросов – прим. ред.). ЕС также будет поддерживать все усилия по снижению углеродных выбросов существующей инфраструктуры традиционных видов инфраструктуры», – говорится в документе.

Во второй части Зелёной концепции уточняется: «ЕС будет в первоочередном порядке работать с G20, не входящей в ЕС, и другими крупными экономиками над усилиями по смягчению последствий изменения климата и готов объединить усилия для создания амбициозных альянсов и партнерств на высоком уровне». Этот пассаж можно трактовать как ангажемент США, Китаю, России. Но далее читаем, что «ЕС приветствует присоединение новой администрации США к Парижскому соглашению» и «надеется на активизацию Энергетического совета ЕС-США с повышенным вниманием к энергопереходу и климатической активности». ЕС подтверждает свою готовность совместной мобилизации развитыми странами 100 млрд USD в год в период 2020-2025 годы. В 2019 г страны ЕС уже удвоили свои инвестиции в климатические проекты до 23,2 млрд USD - по сравнению с 2013 годом.

В 10 части Концепции прямо сказано: «Энергетическая дипломатия ЕС будет препятствовать любым дальнейшим инвестициям в проекты энергетической инфраструктуры на основе ископаемого топлива в третьих странах, если они не будут полностью соответствовать амбициозному, четко определенному пути к климатической нейтральности в соответствии с долгосрочными целями Парижского соглашения и наилучшими имеющимися научными данными. ЕС призывает к глобальному поэтапному отказу от экологически вредных субсидий на ископаемое топливо в соответствии с четкими сроками, подчеркивая необходимость технологических инноваций и развития, а также решительную и справедливую глобальную трансформацию в направлении климатической нейтральности, включая постепенный отказ от угля в энергетике. производство и - в качестве первого шага - немедленное прекращение всего финансирования новой угольной инфраструктуры в третьих странах. ЕС будет способствовать развитию и поддержке международных инициатив, направленных на реализацию и выявление экономических возможностей справедливого перехода от неослабленного угля к климатической нейтральности, участвуя, в частности, в кампании по переходу на энергоносители под председательством КС 26 и изучая возможности для дальнейшего повышения обсуждения уровня в связи с предстоящими глобальными саммитами. ЕС будет поддерживать международные усилия по сокращению воздействия на окружающую среду и парниковых газов существующей инфраструктуры ископаемого топлива, включая выбросы иных, чем CO2, газов, таких как черный углерод. В этом контексте Совет подчеркивает необходимость смягчения воздействия изменения климата в Арктическом регионе, который особенно пострадал. Кроме того, ЕС будет в приоритетном порядке реализовывать международные инициативы по сокращению выбросов метана в соответствии с недавней Стратегией Комиссии по метану, опираясь на беспрецедентные возможности ЕС по наблюдению из космоса, уделяя особое внимание международному партнерству и поощряя участие в Международном мероприятии по выбросам метана. Обсерватория для усиления глобального измерения, отчетности и проверки.».

ЕС предлагает странам, которые могут существенно пострадать от отказа от добычи традиционных полезных ископаемых, воспользоваться опытом таких инструментов как «угольные регионы в переходный период» с точки зрения социальной поддержки населения и бизнеса.

В 12 части Концепции ЕС прямо заявляется о «стратегической автономии в Энергетике при сохранении открытой экономики».

Про атомную энергетику позиция высказаны недвусмысленная: «Совет также напоминает о важности ядерной безопасности и продолжающемся расследовании Комиссией возможных пер, предотвращающих коммерческий импорт электроэнергии с атомных объектов третьих стран, которые не соответствуют признанным ЕС уровням безопасности». Как тут не вспомнить Белорусскую АЭС (Росатом) и танцы вокруг неё со стороны литовских властей.

Совет Европы напоминает, что «прямые иностранные инвестиции в энергетическую инфраструктуру ЕС должны уважать целостность внутреннего рынка ЕС и не должны подрывать безопасность ЕС, стратегические интересы и цели действий по борьбе с изменением климата». Здесь читается прямой намёк на отношение США к проекту строительства газопровода «Северный поток». «Дипломатия ЕС активизирует усилия по противодействию кампаниям дезинформации, направленным против энергетического перехода, как внутри ЕС, так и во всем мире»,- сказано в концепции.

В части 18 говорится «ЕС и государства-члены будут реализовывать эти выводы, продолжая применять индивидуальные подходы в соответствии с самыми последними выводами Совета по климатической дипломатии (2020 г.). Кроме того, Совет предлагает Комиссии и Высокому представителю подготовить к концу 2021 года новую стратегию международного взаимодействия в области энергетики в соответствии с целями, изложенными выше, и с учетом специфики конкретных регионов и стран при одновременном содействии энергетического партнерства и развития регионального энергетического сотрудничества, особенно в странах Европейского соседства».

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