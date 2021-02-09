В 2020 году Кольская АЭС направила более 171 млн рублей на поддержку социальной инфраструктуры города Полярные Зори с подведомственной территорией.

Из них более 28 млн рублей было выделено на диагностику и лечение Covid-19. Для МСЧ № 118 ФМБА России приобретены автомобили скорой помощи, ПЦР-лаборатория, флюроограф, прикроватные мониторы в лечебные отделения медсанчасти и прочее материально-техническое оснащение.

Такую сумму удалось изыскать, в том числе, благодаря средствам Госкорпорации «Росатом», которые были направлены на борьбу с пандемией.

«В прошлом году более 20-ти городских организаций получили благотворительную помощь от филиала концерна «Росэнергоатом» «Кольская атомная станция, - сообщил заместитель директора по управлению персоналом Игорь Кутузов. - Ежегодно мы оказываем адресную помощь ветеранам войны и труда, ветеранам общественной организации «Чернобыль-Атом», Концерна «Росэнергоатом».

На благоустройство города Полярные Зори было выделено 134 млн рублей. Профинансированы работы по благоустройству бульвара «Северное сияние», лыжного стадиона и окрестностей города, детских и спортивных площадок, осуществлены ремонт Храма, благоустройство дворовых территорий, автомобильных дорог, детских дошкольных и образовательных учреждений и других объектов г. Полярные Зори и н.п. Африканда.

В минувшем году атомной станцией приобретен генератор резервного электроснабжения для городских нужд.