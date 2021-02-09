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Компания КВИН подтвердила участие в CABEX-2021 и приглашает на свой стенд

Компания КВИН подтвердила участие в CABEX-2021 и приглашает на свой стенд

9 февраля 2021, 21:09
Рубрика: Компании
Метки: КВИН, CABEX-2021
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Кабельный сервисный центр КВИН

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КВИН,CABEX-2021

КВИН,CABEX-2021

КВИН,CABEX-2021

Кабельный сервисный центр со складами в Перми, Екатеринбурге и Москве ООО «КВИН» подтвердил свое участие в выставке CABEX-2021 г., которая будет проходить с 16-18 марта 2021 года на новой площадке в ЦВК «Экспоцентр». 

В рамках выставки компания планиет провести ряд переговоров как с поставщиками, так и потребителями кабельной продукции компании, а так же привлечь новых клиентов в том числе и по смежным направлениям работы. Кабельный сервисный центр "КВИН" является одним из подразделений ГК "КВИН", которая имеет свое собственное производство профнастила и металлоцентр и является одним из крупных предприятий Перми. По данным на 2021 год в компании работает более 500 человек. 

На CABEX-2021 компания планирует рассказать и о развитии сервиса компании. Как сообщила коммерческий директор кабельного центра КВИН Ирина Краева редакции портала RusCable.Ru в рамках интервью RusCable Live компания активно внедряет современные цифровые технологии для управления цепочками поставок, заказами и логистикой, что обеспечивает перемещение продукции под заявки клиента за очень короткий срок и гибкое управление остатками на складах. Например, перемещение между собственными логистическими центрами компании по маршруту "Москва-Пермь" составляет всего 2 дня.  Быстрое и простое получение информации о ценах, наличии, сроках производства и удобству отгрузки клиенты получают через информационную систему «АРМ-Клиент». Система объединяет информацию от всех базовых поставщиков и всех логистических центров компании.  «АРМ-Клиент» позволяет пользователю выбрать лучшие условия поставки по цене, срокам производства, удобству отгрузки.

Компания КВИН приглашает партнеров и потребителей кабельной продукции, металлопродукции и профнастила, заинтересованных в сотрудничестве посетить стенд  компании на выставке CABEX-2021 в павильоне 8.1 .

В дни работы выставки Вы можете запланировать встречу с руководством компании и обсудить все интересующие вопросы по взаимовыгодному сотрудничеству.

 

 

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