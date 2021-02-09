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Ленинградская АЭС: энергоблок № 3 выведен на 100% мощности после завершения планового ремонта

Ленинградская АЭС , Росэнергоатом


8 февраля 2021 г. энергоблок №3 Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленобласть) после проведения текущего ремонта выведен на 100%.

Этот ремонт, в частности, был необходим для подключения нового энергоблока №6 ВВЭР-1200 к существующей схеме выдачи мощности энергоблоков № № 3 и 4 РБМК-1000. В настоящее время в работе на Ленинградской АЭС находятся энергоблоки № № 3, 4 (РБМК) и 5 (ВВЭР-1200), а также продолжается опытно-промышленная эксплуатация энергоблока № 6 (ВВЭР-1200). Блоки атомной станции несут суммарную нагрузку согласно диспетчерского задания в объеме 4250 МВт. Государственный план по выработке электроэнергии выполняется на 103%, за январь-февраль выработано более 2,5 млрд кВтч электроэнергии.

Напомним, что в этом году ремонты разной степени сложности запланированы на всех блоках атомной станции. В том числе, в ближайшие дни на энергоблоке №4 начнется ремонт сроком на 95 суток с проведением работ по внутриреакторному контролю (ВРК), управлению ресурсными характеристиками (УРХ), а в июне на капитальный ремонт сроком на 90 суток с ВРК, УРХ и группы циркуляционных насосов будет остановлен блок №3. Также в этом году краткосрочные (в пределах 10 суток) профилактические ремонты запланированы и на новых блоках ВВЭР-1200.

 

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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