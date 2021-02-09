Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируют реализовать в пределах петербургской агломерации не менее 10 крупных дорожных проектов при поддержке федерального центра. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"[Губернатор Ленинградской области] Александр Дрозденко представил комплексную программу развития транспортной инфраструктуры Ленобласти зампреду правительства России Марату Хуснуллину. Глава региона подчеркнул, что к 2025 году в границах санкт-петербургской агломерации предполагается реализовать минимум десять крупных дорожных проектов на границе области и города. Регион рассчитывает на поддержку федерального центра в этом вопросе", - говорится в сообщении пресс-службы.

В конце января правительство Ленинградской области одобрило программу развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области до 2035 года, составленную в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планы развития автомобильных дорог в Ленинградской области предполагают строительство 88 новых участков протяженностью около 1 тыс. км.

Основное внимание в плане уделено развитию инфраструктуры в активно развивающихся районах, прилегающих к Санкт-Петербургу. Планируется строительство продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино, новых транспортных связей между Всеволожском и Мурино, формирование новых подъездов к Всеволожску, а также строительство подъезда к транспортно-пересадочному узлу "Кудрово". Предлагается реконструкция подъезда к Заневскому посту в Кудрово, Колтушского шоссе, Центральной и Областной улиц в Кудрово и участка магистрали от Санкт-Петербурга до поселка имени Свердлова вдоль Невы.

План развития транспортной инфраструктуры включает, в частности, создание 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей, 24 мостов различного класса, реконструкцию семи автобусных станций, строительство речного вокзала, пяти причалов и причальных комплексов.