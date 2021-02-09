За январь 2021 года предприятия Сибирской генерирующей компании произвели 8046 миллионов киловатт-часов электрической энергии и 8449 тысяч гигакалорий тепловой энергии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выработка увеличилась.

Производство электрической энергии, по сравнению с январем 2020 года, увеличилось на 2,5%. Основной рост объемов генерации произошел за счет крупных ГРЭС СГК – Беловской (на 27,4%), Томь-Усинской (на 21%), Приморской (на 15,6%) и Рефтинской ГРЭС (на 10,5%). В целом за в энергосистеме России, в январе 2021, года потребление электроэнергии увеличилось на 4,2 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по ОЭС Сибири – на 4,9%. В целом, предприятия СГК в январе обеспечили 7% потребления электроэнергии в России.

Выработка тепловой энергии на объектах СГК выросла на 34% к прошлому году. Основной причиной роста объемов производства стали сильные морозы в Сибири в первый месяц года. Среднесуточная температура января 2021 года в городах присутствия СГК составила –20,4 °С, это на 10°С ниже, чем в 2020 году. Это потребовало значительного повышения температуры теплоносителя для отопления потребителей.