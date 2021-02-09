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Морозный январь обеспечил рост производства на электростанциях СГК

Морозный январь обеспечил рост производства на электростанциях СГК

9 февраля 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СГК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Сибирская генерирующая компания

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За январь 2021 года предприятия Сибирской генерирующей компании произвели 8046 миллионов киловатт-часов электрической энергии и 8449 тысяч гигакалорий тепловой энергии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выработка увеличилась.

Производство электрической энергии, по сравнению с январем 2020 года, увеличилось на 2,5%. Основной рост объемов генерации произошел за счет крупных ГРЭС СГК – Беловской (на 27,4%), Томь-Усинской (на 21%),  Приморской (на 15,6%) и Рефтинской ГРЭС (на 10,5%). В целом за в энергосистеме России, в январе 2021, года потребление электроэнергии увеличилось на 4,2 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по ОЭС Сибири – на 4,9%. В целом, предприятия СГК в январе обеспечили 7% потребления электроэнергии в России.

Выработка тепловой энергии на объектах СГК выросла на 34% к прошлому году. Основной причиной роста объемов производства стали сильные морозы в Сибири в первый месяц года. Среднесуточная температура января 2021 года в городах присутствия СГК составила –20,4 °С, это на 10°С ниже, чем в 2020 году. Это потребовало значительного повышения температуры теплоносителя для отопления потребителей.

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Источник: Сибирская генерирующая компания

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