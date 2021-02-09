В Детском загородном комплексе «Абзаково» в Башкортостане вскоре начнется второй этап реконструкции корпусов, сообщает RosTender.info. Администрация города Магнитогорска Челябинской области объявила тендер на выполнение работ второго этапа обновления комплекса. С победителем готовы заключить договор на 404 млн рублей, средства поступят и з бюджета Челябинской области и муниципального бюджета Магнитогорска. Заявки на участие в тендере принимают до 16 февраля, в этот же день подведут итоги закупки.

Второй этап модернизации «Абзаково» включает реконструкцию части корпусов и инженерных сетей. Строительные и отделочные работы будут проведены в корпусах А, Б и в спортивном корпусе с общежитием. В детский лагерь проведут новые линии электроснабжения и водоснабжения, установят фонари для наружного освещения, приведут в порядок территорию. Как ожидается, обновление «Абзаково» завершится в ноябре 2023 года.

Детский загородный комплекс «Абзаково» расположен в 67 километрах от города Магнитогорска на территории Республики Башкортостан. Он находится в живописном месте в Белорецком районе, за селом Абзаково.

