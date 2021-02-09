Лучшие технологии для преобразования энергии в 2021 году
9 февраля 2021, 16:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО, БЕЗОПАСНОСТЬ, ТЭК
Николай Шульгинов в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) рассказал о проводимой работе по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
Министр отдельно остановился на вопросах поддержания высокого уровня антитеррористической защищённости объектов ТЭК, планах по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере безопасности, в том числе, на необходимости пересмотра обязательных требований. Глава энергетического ведомства также подчеркнул важность работы по защите топливно-энергетического комплекса от киберугроз.
«В 2019 году для системного решения проблемных вопросов обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК Министерством энергетики была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители Росгвардии, ФСБ, аппарата НАК и основных предприятий отрасли. Деятельность рабочей группы позволила определить первоочередные меры по нормативно-правовому регулированию данной сферы и приступить к их реализации. В частности, на сегодняшний день Минэнерго совместно с компаниями ТЭК приступили к пересмотру обязательных требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК», – сообщил Николай Шульгинов.
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