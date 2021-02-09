Николай Шульгинов в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) рассказал о проводимой работе по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Министр отдельно остановился на вопросах поддержания высокого уровня антитеррористической защищённости объектов ТЭК, планах по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере безопасности, в том числе, на необходимости пересмотра обязательных требований. Глава энергетического ведомства также подчеркнул важность работы по защите топливно-энергетического комплекса от киберугроз.