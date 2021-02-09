"Норникель" в 2022-2023 годах построит завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Норильске, на территории бывшего Никелевого завода, говорится в сообщении компании.

"Руководством "Норникеля" принято решение о строительстве предприятия по производству сжиженного природного газа на территории бывшего Никелевого завода. Эта инициатива стала одним из пунктов масштабной комплексной экологической программы, которую реализует компания. Производство СПГ планируется для перевода тяжелой карьерной техники на двухтопливное потребление (дизельное топливо + СПГ)", - отмечается в сообщении.

Компания прорабатывает общие технические решения завода, предварительно сроки строительства - с января 2022 года по март 2023 года. "Норникель" рассчитывает, что стоимость СПГ, произведенного в Норильске, будет в 2,5 раза ниже завозного дизельного топлива.