Новый резидент ТОР "Бурятия" займется добычей рудного золота

Компания «Зун Хада» выступила с проектом по освоению Барун-Холбинского золоторудного месторождения, которое расположено в Окинском районе. В рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» об инвестиционной деятельности на ТОР «Бурятия» резидент приступит к разработке заброшенного рудника и добыче золота с последующей реализацией руды.

«Мы уже приступили к подготовительным работам, 200 человек заняты исследованием земельного участка, очисткой территории, прокладкой лесных дорог, - рассказала генеральный директор ООО «Зун Хада» Эльвира Зеленцова. - Работы ведутся вахтовым методом. Организовано питание работников, условия для проживания, проводятся медицинские осмотры, меры по обеспечению техники безопасности условий труда. При этом каждый рабочий обеспечен спецодеждой, обувью, средствами защиты и специнвентарем. Дополнительно будет создано 60 новых рабочих мест, новые работники будут заниматься непосредственно добычей золота. В связи с внедрением новых технологий будем повышать квалификацию рабочей силы».

Приступить к промышленной добыче с объемом более 7–10 тыс. т руды в месяц инвестор планирует в 2024 году. К этому времени будет приобретено оборудование, техника, завершены разведывательные работы и подготовка участка. Объем инвестиций составит около 122 млн рублей.

По мнению главы Республики Бурятии Алексея Цыденова, реализация данного проекта позволит возродить давно заброшенный рудник в самом малочисленном и отдаленном районе.

«Деятельность резидента ТОР станет точкой роста социально-экономического развития для района и нашей республики в целом. За время реализации проекта компания пополнит бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более, чем на 400 млн рублей. Самое главное, наши люди смогут получить работу – инвестор планирует трудоустраивать местных жителей», - отметил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

«Планируется приобретение и монтаж дизельных электростанций и электрификация рудных, производственных и бытовых объектов участка, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования. За весь период реализации проекта будет получено более 0,4 млрд рублей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в виде налогов и взносов», - добавил директор ООО «УК ТОР «Бурятия» (дочернее общество АО «КРДВ») Тимур Будаев.

Справочно: запасы месторождения Барун-Холба составляют: - 290 тыс.т руды, золота – 8,9 тонн. Оно расположено к западу от Зун-Холбинского месторождения, некогда разрабатываемого ОАО «Бурятзолото». Добыча золота на Барун-Холбинском месторождении началась в апреле 2001 года, однако в 2003 году разработка месторождения была приостановлена.

По данным АО «КРДВ», на сегодняшний день подписано 12 соглашений об инвестиционной деятельности на ТОР «Бурятия». Заявленные проекты с общим объемом инвестиций в размере 10,6 млрд рублей находятся на различных стадиях реализации, после их ввода в эксплуатацию 1640 местных жителей смогут трудоустроиться на новых предприятиях.