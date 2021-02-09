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От трассы "Таврида" построят четыре подъезда к морскому побережью

От трассы Таврида построят четыре подъезда к морскому побережью

9 февраля 2021, 12:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Продление федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2025 года подразумевает создание четырех подъездов к побережью Черного моря от трассы "Таврида". Об этом сообщил во вторник на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами зампред правительства России Марат Хуснуллин.

"Теперь в рамках новой программы к "Тавриде" подразумевается четыре подъезда к побережью. То есть это будут полноценные четырехполосные дороги", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что 

"кроме этих крупных объектов, еще предусмотрены десятки мелких дорожных объектов, связанных с ремонтом, новым строительством, расширением, чтобы дойти практически до всех основных населенных пунктов и всю уличную дорожную сеть, особенно Симферополя, Севастополя, привести в порядок".

Правительство РФ утвердило госпрограмму развития Крыма и Севастополя в феврале 2019 года. На ее реализацию на период до 2022 года власти выделили 310 млрд рублей. Основным механизмом реализации госпрограммы стала принятая в 2014 году ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Создали более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, основа развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены ФЦП развития Крыма и Севастополя. Дорогу проложили в обход населенных пунктов, оборудовали надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя занимает около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбили на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км).

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Источник: ТАСС

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