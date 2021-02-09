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Павел Сорокин: "Ведутся расчёты по вариантам газификации отдалённых регионов"

Павел Сорокин: Ведутся расчёты по вариантам газификации отдалённых регионов

9 февраля 2021, 16:15
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ГАЗИФИКАЦИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: Министерство энергетики России

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Минэнерго, ГАЗИФИКАЦИЯ

Павел Сорокин на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации рассказал о ходе подготовки нормативной базы для реализации «дорожной карты» газификации.

Участники заседания обсудили исполнение поручений Президента России по газификации регионов, а также более предметно затронули вопросы газификации Смоленской и Мурманской областей.

Павел Сорокин отметил, что Минэнерго уже реализует часть нормативных актов, включённых в «дорожную карту» по газификации, которая находится на утверждении в Правительстве. Ряд нормативных документов дорабатываются.

«Кроме того, ведётся работа по методике оценки экономической эффективности программ газификации регионов, а также безусловное вовлечение единого оператора газификации (опционально ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз») в подготовку, согласование и реализацию межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства. Ведутся расчёты и по вариантам газификации отдалённых регионов», – сказал замминистра.

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Источник: Министерство энергетики России

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