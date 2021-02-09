Павел Сорокин на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации рассказал о ходе подготовки нормативной базы для реализации «дорожной карты» газификации.

Участники заседания обсудили исполнение поручений Президента России по газификации регионов, а также более предметно затронули вопросы газификации Смоленской и Мурманской областей.

Павел Сорокин отметил, что Минэнерго уже реализует часть нормативных актов, включённых в «дорожную карту» по газификации, которая находится на утверждении в Правительстве. Ряд нормативных документов дорабатываются.