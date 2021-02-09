 
Контракты

Продолжение реконструкции очистных сооружений Иркутска обойдется почти в 4 млрд рублей

Продолжение реконструкции очистных сооружений Иркутска обойдется почти в 4 млрд рублей

9 февраля 2021, 13:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: РосТендер

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В Иркутске продолжается реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города, сообщает RosTender.info. МУП «Водоканал» Иркутска объявил тендер по выбору подрядчика для выполнения 6-9 этапов модернизации очистных. Стоимость предстоящих работ оценивается в 4 млрд 903 млн рублей, деньги будут направлены из бюджета города. Заявки на участие в тендере принимают до 26 февраля, в этот же день подведут итоги закупки и назовут победителя.

Шестой этап включает строительство блока вторичных отстойников №2, блока аэротенков №2 и электрощитовой, оборудование воздуходувной станции, иловой насосной станции, создание объектов энергетического хозяйства и сети связи. Седьмой этап подразумевает дооборудование блока вторичных отстойников №2 и блок аэротенков №2, строительство насосной станции опорожнения вторичных отстойников №2 и здания реагентного хозяйства.

На восьмом этапе планируется возвести блок вторичных отстойников №3, блок аэротенков №3, а также электрощитовую, воздуходувную станцию и иловую насосную станцию третьей линии. На последнем, девятом этапе, будет завершено оборудование сооружений третьей линии и оснащен цех механического обезвоживания осадка. Как ожидается, реконструкция завершится в декабре 2023 года.
 

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Источник: РосТендер

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