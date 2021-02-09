РЖД начали строить путь в Титановую долину

ОАО «РЖД» приступило к строительству железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны «Титановая долина». Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области.

Строительно-монтажные работы организованы одновременно на двух объектах: на ст. Верхняя Салда Свердловской железной дороги (является точкой примыкания строящегося пути к инфраструктуре общего пользования) и на площадке Титановой долины, где будет построена новая железнодорожная станция.



В настоящее время ведется разметка территории, начаты земляные работы. Далее будет выполнено обустройство земляного полотна и укладка железнодорожного пути, прокладка коммуникаций, строительство зданий и сооружений. Все работы проводятся с соблюдением норм природоохранного законодательства.



В рамках развития ст. Верхняя Салда планируется построить два дополнительных пути, уложить 11 стрелочных переводов, выполнить переустройство систем электрификации и управления движением поездов. Новая промышленная станция на территории Титановой долины будет включать 12 путей, 18 стрелочных переводов и подъездной путь к ст. Верхняя Салда. Работы планируется завершить в 2022 году.



Благодаря созданию новой железнодорожной инфраструктуры резиденты ОЭЗ получат дополнительные возможности по транспортному обслуживанию промышленных площадок и оптимизации логистики поставок.