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РЖД начали строить путь в Титановую долину

РЖД начали строить путь в Титановую долину

9 февраля 2021, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Строительство 
Источник: rzd-partner.ru

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ОАО «РЖД» приступило к строительству железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны «Титановая долина». Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области.

Строительно-монтажные работы организованы одновременно на двух объектах: на ст. Верхняя Салда Свердловской железной дороги (является точкой примыкания строящегося пути к инфраструктуре общего пользования) и на площадке Титановой долины, где будет построена новая железнодорожная станция.

В настоящее время ведется разметка территории, начаты земляные работы. Далее будет выполнено обустройство земляного полотна и укладка железнодорожного пути, прокладка коммуникаций, строительство зданий и сооружений. Все работы проводятся с соблюдением норм природоохранного законодательства.

В рамках развития ст. Верхняя Салда планируется построить два дополнительных пути, уложить 11 стрелочных переводов, выполнить переустройство систем электрификации и управления движением поездов. Новая промышленная станция на территории Титановой долины будет включать 12 путей, 18 стрелочных переводов и подъездной путь к ст. Верхняя Салда. Работы планируется завершить в 2022 году.

Благодаря созданию новой железнодорожной инфраструктуры резиденты ОЭЗ получат дополнительные возможности по транспортному обслуживанию промышленных площадок и оптимизации логистики поставок.

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Источник: rzd-partner.ru

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