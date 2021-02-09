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"Россети Северный Кавказ" ведут ремонт высоковольтных ЛЭП на труднодоступном участке в Чеченской Республике

Россети Северный Кавказ, Чеченэнерго

Россети Северный Кавказ, Чеченэнерго

Россети Северный Кавказ, Чеченэнерго

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» ведут ремонт высоковольтных воздушных линий электропередачи – 110 кВ «Ищерская-Плиево» и 35 кВ «Ищерская-Знаменская».

Качественное и своевременное выполнение работ в разы повысит надежность электроснабжения жителей части Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

Комплекс технических мероприятий для поддержания и восстановления первоначальных эксплуатационных характеристик стратегических энергообъектов включает замену поврежденных изоляторов, перетяжку провода и расчистку от древесно-кустарниковой растительности участка воздушных линий протяженностью 3 километра.

Работы стартовали в конце января с одного из самых сложных и труднодоступных участков, расположенных между селом Знаменское и станицей Ищерская. Чтобы добраться до места, энергетикам пришлось организовать переправу для тяжелой спецтехники через реку Терек.

«В период минимального уровня воды в реке Терек – в январе-феврале – одна из проток пересыхает. Воспользовавшись моментом, мы проложили переправу и неотложно приступили к ремонту, – рассказал начальник Северного участка электросетей Абдуллаги Дидиев. – Объем большой – из-за отсутствия доступа на территорию, эксплуатационные работы на нем не велись достаточно давно. За это время трасса воздушной линии сильно заросла молодым лесом, а по краям просеки укрепились и подросли многолетние деревья».

На участке, который жители республики называют «островом», энергетики уже произвели перетяжку провода протяженностью 2,6 км, заменили 132 изолятора и расчистили от кустарниково-древесной растительности более 800 метров охранной зоны воздушных линий.

Энергокомпания задействовала 20 специалистов Северного участка электросетей в составе 4 бригад и 11 единиц специализированной техники. Завершить работы энергетики планируют в течении двух ближайших дней.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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