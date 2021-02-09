Потенциальный объем рынка систем накопления энергии в России к 2030 году составит 10–15 ГВт. Это означает более чем десятикратное увеличение по сравнению с нынешним уровнем. Об этом говорится в обзоре Информационно-аналитического центра «Новая энергетика», подготовленном по инициативе Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО. При этом собственное производство батарей для таких систем минимально: уже сейчас импортная продукция, прежде всего из Китая, абсолютно доминирует. Это грозит отечественным производителям потерей рынка в несколько миллиардов долларов в год.

Единственный российский производитель отечественных литий-ионных аккумуляторов промышленного назначения — новосибирская компания «Лиотех», принадлежащая РОСНАНО. Сейчас она выпускает ячеек всего на 128 МВт*ч в год. Есть две основные сферы их применения: электротранспорт (электробусы, троллейбусы с удлиненным ходом, потенциально — железнодорожные локомотивы на аккумуляторах) и системы резервного энергоснабжения (в качестве аварийных источников электроэнергии; в изолированных энергосистемах, использующих ВИЭ; а в перспективе — для обеспечения пиковых потребностей в мощности на новых месторождениях углеводородов).

Поставками промышленных аккумуляторов на базе ячеек «Лиотеха» занимается компания «Системы накопления энергии» из ФИОП. В частности, ее блоки работают на солнечных станциях, покрывая своими мощностями возникающие дефициты выработки, в том числе ночные.

В сегменте домашних накопителей «за счетчиком» работает компания ENRU из Группы «ТехноСпарк» также инвестиционной сети ФИОП РОСНАНО.

Системы накопления энергии (СНЭ) — один из самых быстрорастущих сегментов мировой электроэнергетики. За десять лет его объем увеличился в 48 раз, а среднегодовые темпы роста составили 47% (по даным экспертно-аналитический отчет инфраструктурного центра EnergyNet «Применение систем накопления энергии в России: возможности и барьеры», 2019). Стремительное развитие связано с необходимостью балансировать непостоянство выработки получающих самое широкое распространение таких альтернативных источников энергии, как солнце и ветер, а также с падением стоимости батарей из-за быстрого развития технологий производства. По прогнозу BloombergNEF, к 2040 году глобальная установленная мощность систем накопления энергии увеличится еще в 122 раза. Годовой оборот рынка накопителей энергии в 2035 году составит $546 млрд, ожидает исследовательская компания Lux Research.

Автор доклада Владимир Сидорович называет факторы, способствующие росту рынка СНЭ:

увеличение в электроэнергетике доли выработки с использованием альтернативных источников (солнца и ветра) и рост потребности из-за этого в регулировании мощности энергосистем;

курс на декарбонизацию тяжелой промышленности;

перевод на электроэнергию транспорта, в том числе коммерческого и промышленного;

масштабные планы производства безуглеродного (зеленого) водорода и синтетического топлива;

рост спроса со стороны потребителей электроэнергии для оптимизации расходов.

В секторе доминируют литий-ионные аккумуляторы, как технология наименее дорогостоящая и показывающая устойчивую динамику в снижении себестоимости выработки (в восемь раз за десятилетие). По данным Международного энергетического агентства (МЭА), основными рынками по объемам развертывания СНЭ являются Южная Корея, Китай, США и Европа. Но недавно Саудовская Аравия начала строительство завода по производству ванадиевых проточных батарей (Vanadium Redox Flow Batteries) мощностью 3 ГВт*ч в год.

Многообещающе выглядят технологии гравитационных твердотельных накопителей. Они не требовательны к природным условиям и гораздо меньше влияют на окружающую среду, чем получившие распространение в 1960-х годах гидроаккумулирующие станции. Принцип работы твердотельных аккумулирующих электростанций основан на поднятии грузов на высоту нескольких сотен метров ночью, когда есть избыток электроэнергии и она дешевая, и ее выработке при опускании грузов под действием силы тяжести днем, когда электроэнергия стоит дорого. В России такую технологию развивает компания «Энергозапас» из наноцентра «СИГМА.Новосибирск», входящего в инвестиционную сеть ФИОП.