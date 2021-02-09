 
Инвестиции (проекты)

России требуется десятикратное увеличение производства систем накопления энергии

России требуется десятикратное увеличение производства систем накопления энергии

9 февраля 2021, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: СНЭ, АККУМУЛЯТОРЫ, РОСНАНО
Источник: РОСНАНО

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 5 мин
304
Новости компании

Потенциальный объем рынка систем накопления энергии в России к 2030 году составит 10–15 ГВт. Это означает более чем десятикратное увеличение по сравнению с нынешним уровнем. Об этом говорится в обзоре Информационно-аналитического центра «Новая энергетика», подготовленном по инициативе Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО. При этом собственное производство батарей для таких систем минимально: уже сейчас импортная продукция, прежде всего из Китая, абсолютно доминирует. Это грозит отечественным производителям потерей рынка в несколько миллиардов долларов в год.

Единственный российский производитель отечественных литий-ионных аккумуляторов промышленного назначения — новосибирская компания «Лиотех», принадлежащая РОСНАНО. Сейчас она выпускает ячеек всего на 128 МВт*ч в год. Есть две основные сферы их применения: электротранспорт (электробусы, троллейбусы с удлиненным ходом, потенциально — железнодорожные локомотивы на аккумуляторах) и системы резервного энергоснабжения (в качестве аварийных источников электроэнергии; в изолированных энергосистемах, использующих ВИЭ; а в перспективе — для обеспечения пиковых потребностей в мощности на новых месторождениях углеводородов).

Поставками промышленных аккумуляторов на базе ячеек «Лиотеха» занимается компания «Системы накопления энергии» из ФИОП. В частности, ее блоки работают на солнечных станциях, покрывая своими мощностями возникающие дефициты выработки, в том числе ночные.

В сегменте домашних накопителей «за счетчиком» работает компания ENRU из Группы «ТехноСпарк» также инвестиционной сети ФИОП РОСНАНО.

Системы накопления энергии (СНЭ) — один из самых быстрорастущих сегментов мировой электроэнергетики. За десять лет его объем увеличился в 48 раз, а среднегодовые темпы роста составили 47% (по даным экспертно-аналитический отчет инфраструктурного центра EnergyNet «Применение систем накопления энергии в России: возможности и барьеры», 2019). Стремительное развитие связано с необходимостью балансировать непостоянство выработки получающих самое широкое распространение таких альтернативных источников энергии, как солнце и ветер, а также с падением стоимости батарей из-за быстрого развития технологий производства. По прогнозу BloombergNEF, к 2040 году глобальная установленная мощность систем накопления энергии увеличится еще в 122 раза. Годовой оборот рынка накопителей энергии в 2035 году составит $546 млрд, ожидает исследовательская компания Lux Research.

Автор доклада Владимир Сидорович называет факторы, способствующие росту рынка СНЭ:

  • увеличение в электроэнергетике доли выработки с использованием альтернативных источников (солнца и ветра) и рост потребности из-за этого в регулировании мощности энергосистем;
  • курс на декарбонизацию тяжелой промышленности;
  • перевод на электроэнергию транспорта, в том числе коммерческого и промышленного;
  • масштабные планы производства безуглеродного (зеленого) водорода и синтетического топлива;
  • рост спроса со стороны потребителей электроэнергии для оптимизации расходов.

В секторе доминируют литий-ионные аккумуляторы, как технология наименее дорогостоящая и показывающая устойчивую динамику в снижении себестоимости выработки (в восемь раз за десятилетие). По данным Международного энергетического агентства (МЭА), основными рынками по объемам развертывания СНЭ являются Южная Корея, Китай, США и Европа. Но недавно Саудовская Аравия начала строительство завода по производству ванадиевых проточных батарей (Vanadium Redox Flow Batteries) мощностью 3 ГВт*ч в год.

Многообещающе выглядят технологии гравитационных твердотельных накопителей. Они не требовательны к природным условиям и гораздо меньше влияют на окружающую среду, чем получившие распространение в 1960-х годах гидроаккумулирующие станции. Принцип работы твердотельных аккумулирующих электростанций основан на поднятии грузов на высоту нескольких сотен метров ночью, когда есть избыток электроэнергии и она дешевая, и ее выработке при опускании грузов под действием силы тяжести днем, когда электроэнергия стоит дорого. В России такую технологию развивает компания «Энергозапас» из наноцентра «СИГМА.Новосибирск», входящего в инвестиционную сеть ФИОП.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РОСНАНО

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
ФРП выдал 800 займов российским промышленникам 09.02.2021
ФРП выдал 800 займов российским промышленникам
Кольская АЭС направила более 170 млн рублей на развитие социальной сферы г. Полярные Зори 09.02.2021
Кольская АЭС направила более 170 млн рублей на развитие социальной сферы г. Полярные Зори
Ленобласть и Петербург планируют реализовать минимум десять крупных дорожных проектов 09.02.2021
Ленобласть и Петербург планируют реализовать минимум десять крупных дорожных проектов
РЖД начали строить путь в Титановую долину 09.02.2021
РЖД начали строить путь в Титановую долину

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - РЭС и СегментЭНЕРГО. NYM и ОКЛ
+