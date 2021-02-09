В 2020 году Усть-Лабинский филиал компании «Россети Кубань» исполнил 1021 договор технологического присоединения к электросетям, из них 776 — для индивидуального жилищного строительства. Общая мощность обеспеченных электроэнергией объектов составила более 14,8 МВт.

В числе новых потребителей компании четыре промышленных предприятия, фельдшерско-акушерский пункт, школа, спортзал и детский сад, а также 31 объект для освещения скважин, мостов и улиц, башенных станций сотовой связи.

Для того чтобы обеспечить электроэнергией всех заявителей, компания ведет строительство новых подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, модернизирует действующие энергообъекты. В прошлом году энергетики построили восемь современных комплектных трансформаторных подстанции наружной установки (КТПН) классом напряжении 10 кВ с отходящими воздушными линиями электропередачи, смонтированными высокотехнологичным и безопасным самонесущим изолированным проводом (СИП).

– Своевременное и качественное выполнение обязательств по договорам технологического присоединения – наша важнейшая задача. Это вклад Усть-Лабинских электрических сетей в социально-экономическое развитие региона: увеличение объемов производства, создание новых рабочих мест, развитие образовательной и медицинской инфраструктуры, повышение качества жизни населения. Несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию, мы в срок и полностью выполняем запланированные в рамках договоров технологического присоединения работы, – говорит директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

В то же время, как отмечают специалисты филиала, по-прежнему остро стоит вопрос в отношении заявителей, которые не выполняют условия договора техприсоединения со своей стороны. Решать эту проблему энергетики пытаются путем повышения информированности заявителей о необходимости исполнять свои обязательства по договору технологического присоединения с помощью телефонных звонков, рассылки смс-уведомлений, писем. Если заявитель не выполняет условия, наступает очередь претензий и исковых заявлений.

В связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство клиентских центров компании «Россети Кубань» продолжают работу в онлайн-формате. Информацию о процедуре технологического присоединения можно получить на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Заявку на технологическое присоединение можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.