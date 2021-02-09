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В Казани открыли тендер на строительство первой очереди Вознесенского тракта за 1,4 млрд рублей

В Казани открыли тендер на строительство первой очереди Вознесенского тракта за 1,4 млрд рублей

9 февраля 2021, 17:12
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Коммерсантъ

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ГКУ «Главтатдортранс» сегодня объявил тендер по отбору подрядчика на строительство первой очереди Вознесенского тракта в Казани – участка протяженностью 4 км. от улицы Гвардейская до проспекта Победы. Как следует из информации на портале закупок, стоимость контракта не превысит 1,39 млрд руб.

Заявки от претендентов планируют принимать до 4 марта.

Как писал «Ъ-Казань», исполком Казани в октябре 2020 года утвердил проект планировки первого участка Вознесенского тракта. Он начнется на примыкании существующей дороги на Аметьевской магистрали и закончится на пересечении проектируемой дороги с проспектом Победы недалеко от одноименного ЖК.

Согласно проекту, тракт будет трехполосным, скорость движения по нему составит 70 км/ч.

Мэр Казани Ильсур Метшин рассчитывает, что на строительство Вознесенского тракта общей протяженностью 12 км. из бюджета федерального нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделят 17 млрд руб.

Вознесенский тракт должен стать пятым основным выездом из Казани на федеральную трассу М-7. Предполагаемый срок строительства дороги – пять лет.

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Источник: Коммерсантъ

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