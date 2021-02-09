В 2021 году в Москве построят и реконструируют порядка 2 000 км инженерных сетей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник.

Отмечается, что во вторник президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о реализации государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" в 2020 года и планах на 2021 год.

"Основные задачи и проекты на 2021 год: строительство порядка 1 400 км и реконструкция 550 км инженерных сетей, капитальный ремонт инженерных сетей на территории ГКБ имени Боткина, реконструкция газопроводов-дюкеров "Новодевичий", "Кутузовский", "Тушинский", "Щукинский", "Рубцовский" и "Гольяновский", а также завершение строительства сетей и ГРП "Ликовский" для газификации поселений Филимонковское и Первомайское в ТиНАО, капитальный ремонт внутриквартального коллектора "12 Микрорайон" – с целью повышения надёжности систем жизнедеятельности района Силино в ЗелАО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, запланировано строительство и реконструкция более 1 400 км линий электропередачи, строительство порядка 150 км и реконструкция почти 100 км тепловых сетей, реконструкция более 50 км газопроводов, строительство/реконструкция более 200 км водопроводной и 88 км канализационной сетей, реконструкция более 33 км коллекторов, строительство/реконструкция 15 км сетей водостока.

Уточняется, что в целях повышения улучшения состояния Москвы-реки и уменьшения неприятных запахов продолжается комплексная реконструкция Новокурьяновских и Люберецких очистных сооружений. А к 2023 году планируется завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию очистные сооружения поверхностного стока пруда-отстойника "Тушино-1" и "Тушино-2".

"Несмотря на пандемию Covid-19, в 2020 году правительство Москвы совместно с сетевыми компаниями "Мосводоканал", "Мосгаз", "Мосэнерго", "МОЭК", "ОЭК" и другими продолжило системную работу по модернизации физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по итогам 2020 года замечено снижение износа инженерных сетей.

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