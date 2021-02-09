Для работ на участке Северного обхода Ростова-на-Дону выбрали подрядную организацию. Контракт планируют заключить с АО «Донаэродорстрой». Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

На участие в открытом конкурсе по строительству Северного обхода на участке дороги «г.Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г.Новошахтинск» - трасса «Ростов-на-Дону - Таганрог» поступили документы от АО «Донаэродорстрой» и ООО «ДОРСНАБ». Первая компания предложила выполнить работы за сумму, меньшую на 14,3 млн рублей начальной цены контракта, - за 2,865 млрд рублей. Ценовое предложение второй компании было таким же, как и максимальная стоимость договора - 2,871 млрд рублей. Комиссия рассмотрела заявки участников и признала их соответствующими требованиям. Победителем торгов признали АО «Донаэродорстрой».

Согласно размещенной документации, подрядчику в рамках строительства дороги предстоит возвести развязку на ПК35+54,66, устроить шумозащитные экраны, освещение и др. Строительство объекта необходимо завершить до 15 октября 2022 года.

Напомним, в ноябре прошлого года одобрили скорректированный проект третьей очереди Северного обхода Ростова-на-Дону. Он пройдет от трассы М-4 «Дон» до развязки на 9-м км дороги А-280 «Ростов-на-Дону - Таганрог» в обход села Чалтырь и станет частью Ростовского транспортного кольца (РТК). Добавим, в целом РТК включает в себя 12 дорог. Общая протяженность кольца составляет более 110 км.