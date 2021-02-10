Лучшие технологии для преобразования энергии в 2021 году
10 февраля 2021, 13:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО-2021
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность Кабельная промышленность Электротехника
18 февраля по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental открывается третья ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2021).
В мероприятии принимают участие службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги обмениваются мнениями о поставщиках, обсуждают практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.
При поддержке: ТПП РФ, ТЭК-Рейтинг
Генеральный партнер: Газпромбанк
Партнер: АК «Фобос»
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На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, релейная защита и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.
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