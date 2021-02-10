18 февраля по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental открывается третья ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2021).

В мероприятии принимают участие службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги обмениваются мнениями о поставщиках, обсуждают практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.

При поддержке: ТПП РФ, ТЭК-Рейтинг

Генеральный партнер: Газпромбанк

Партнер: АК «Фобос»

В мероприятии примут участие

Грабчак Евгений Петрович, заместитель министра энергетики РФ

Хальфин Марат Русланович, директор по закупкам ПАО «Т Плюс»

Дубцова Елена Алексеевна, директор по закупкам ПАО «Юнипро»

Абдушукуров Парвиз Фарходович, вице-президент ПАО «Фортум»

Амзараков Сергей Павлович, эксперт ПАО «Интер РАО»

Потемкин Василий Владимирович, управляющий директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

Валинеев Алексей Юрьевич, начальник Департамента «НП Совет рынка»

Панченко Вера Николаевна, эксперт АО «Корпорация «МСП»

Горбачева Ольга Викторовна, заместитель начальника Управления ФАС России

Брызгунов Игорь Михайлович, председатель Правления Российской Ассоциации Ветроиндустрии

Какишев Жанболат Жандарбекович, руководитель Представительства АО «Самрук-Казына»

Куканов Александр Викторович, директор по цифровым решениям и проектам АО «РОТЕК»

Золотарев Кирилл Вячеславович, директор по работе с ключевыми клиентами АО «Силовые машины»

представители РусГидро, Росэнергоатом, ВетроОГК-2, VYGON Consulting, Белэнергомаш-БЗЭМ, РЖД, Сименс Трансформаторы и многие другие.

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В рамках конференции запланированы

Пленарная сессия

Секция: «Цифровая трансформация»

Секция: «Возобновляемая энергетика в России»

Секция: «Водородная энергетика: мифы и реальность»

Секция: «Система снабжения и закупок в электроэнергетике: текущие состояние и перспективы»

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На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, релейная защита и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.