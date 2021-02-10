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18 февраля Интер РАО, Т Плюс, Фортум, Юнипро и другие компании примут участие в конференции "Инвестэнерго-2021"

18 февраля по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental открывается третья ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2021).

В мероприятии принимают участие службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги обмениваются мнениями о поставщиках, обсуждают практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.

При поддержке: ТПП РФ, ТЭК-Рейтинг  
Генеральный партнер: Газпромбанк       
Партнер: АК «Фобос»

 

В мероприятии примут участие

  • Грабчак Евгений Петрович, заместитель министра энергетики РФ
  • Хальфин Марат Русланович, директор по закупкам ПАО «Т Плюс»
  • Дубцова Елена Алексеевна, директор по закупкам ПАО «Юнипро»
  • Абдушукуров Парвиз Фарходович, вице-президент ПАО «Фортум»
  • Амзараков Сергей Павлович, эксперт ПАО «Интер РАО»
  • Потемкин Василий Владимирович, управляющий директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
  • Валинеев Алексей Юрьевич, начальник Департамента «НП Совет рынка»
  • Панченко Вера Николаевна, эксперт АО «Корпорация «МСП»
  • Горбачева Ольга Викторовна, заместитель начальника Управления ФАС России
  • Брызгунов Игорь Михайлович, председатель Правления Российской Ассоциации Ветроиндустрии
  • Какишев Жанболат Жандарбекович, руководитель Представительства АО «Самрук-Казына»
  • Куканов Александр Викторович, директор по цифровым решениям и проектам АО «РОТЕК»
  • Золотарев Кирилл Вячеславович, директор по работе с ключевыми клиентами АО «Силовые машины»
  • представители РусГидро, Росэнергоатом, ВетроОГК-2, VYGON Consulting, Белэнергомаш-БЗЭМ, РЖД, Сименс Трансформаторы и многие другие.

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В рамках конференции запланированы

  • Пленарная сессия
  • Секция: «Цифровая трансформация»
  • Секция: «Возобновляемая энергетика в России»
  • Секция: «Водородная энергетика: мифы и реальность»
  • Секция: «Система снабжения и закупок в электроэнергетике: текущие состояние и перспективы»

Запросить программу конференции »

 

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, релейная защита и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.

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Источник: Московские нефтегазовые конференции

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